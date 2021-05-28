本土疫情燒　指揮中心公布長照收住人員健康管理原則

中央流行疫情指揮中心今（28）日召開全國防疫會議，副指揮官陳宗彥會後表示，會中公布長照機構收住人員的入院流程，即新進或是原已入住長照機構住院治療後返回原長照機構的服務對象健康管理，基本上在這段防疫警戒期間，不建議長照機構收住新進服務對象，若要收住，需自行先進行自費新冠病毒核酸檢驗，提供入住前3日內陰性檢驗報告，並安置在隔離空間或單人房14天，無症狀後再排安入住一般房室。
記者顏真真/台北報導
2021-05-28 11:01:05
陳宗彥說明，指揮中心已完成新進或已入住長照機構因醫療住院後返回原長照機構的服務對象健康管理原則，基本上分兩部分，其中針對從家裡或社區要新住長照機構的服務對象，在這段警戒時間，不建議長機構收住直接由社區新進的服務對象。
若確實有必要收住，他表示其服務對象要自行先進行自費病毒核酸檢驗，提供入住前的3日內的陰性檢驗報告，而且入住長照機構後應先將服務對象安置隔離空間或單人房14天，14天後沒有相關症狀後，再安排入住一般房室。
至於原已入住長照機構，但因病住院診療，之後出院要返回長照者，陳宗彥指出，院方在病患出院之前，位據住院病患採檢機制，先進行公費新冠肺炎核酸檢驗，陰性才可轉入或返回長照機構，而且可不需進行隔離。
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