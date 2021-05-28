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莫德納疫苗來了　保護力、副作用一次看！

莫德納疫苗來了　保護力、副作用一次看！
莫德納疫苗來了　保護力、副作用一次看！

健康醫療網

2021-05-28 12:01:01

【健康醫療網／記者蔡岳宏外電報導】莫德納疫苗來了！台灣新冠疫情進入三級警戒，各界疾呼疫苗。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 27 日公布好消息，首批莫德納（Moderna）疫苗15萬劑，預定28日下午3時50分抵達桃園國際機場。這是台灣首批要施打的mRNA新冠疫苗，保護力、副作用一次看！

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什麼是莫德納疫苗？

➤  莫德納（Moderna）疫苗，疫苗名稱為mRNA-1273，由美國生物技術公司開發的mRNA疫苗。該疫苗批准用於18歲以上的人群。18歲以下族群的安全性和有效性，近期則已有正向結果。

➤  莫德納疫苗是美國的主力疫苗之一，全美5月的成人疫苗接種率已突破5成（所有疫苗），美國疾管局目前建議18歲以上族群施打

mRNA疫苗如何產生保護力？

mRNA疫苗告訴人體細胞，如何在不使用COVID-19活病毒的情況下，製造能夠觸發免疫反應的蛋白質。一旦免疫反應觸發，人體就會產生抗體。如果未來病毒入侵人體，這些抗體可以抵抗感染。

「 mRNA」代表訊息核糖核酸，是一種細胞的「蛋白質製造說明書」。mRNA疫苗內含有製造COVID-19病毒的刺突蛋白（spike protein）的mRNA，該蛋白表現在COVID-19病毒表面，是病毒進入人體細胞的重要蛋白。

當人體接種疫苗時，他們的細胞將閱讀mRNA，製造病毒的刺突蛋白，並分解mRNA。然後，細胞在表面上顯示出刺突蛋白，提供給免疫系統「掃描」，並開始建立免疫反應並製造抗體。

保護力多少？

➤  根據約30,000名參與者的研究，在第二劑後2週開始，莫德納疫苗針對COVID-19病毒的有效率為94.1%。

該打幾劑？

➤  分兩劑注射，相隔一個月施打第二劑。

➤  免疫力隨著時間變強。需2週才有明顯保護力，為了獲得最大的保護，需要二劑。

副作用有哪些？

手臂上：

✸  疼痛

✸  發紅

✸  腫脹

身體的其餘部位：

✸  疲倦

✸  頭痛

✸  肌肉疼痛

✸  寒意

✸  發熱

✸  噁心

美國疾病管制中心表示：

➤  在臨床試驗中，反應原性（reactogenicity）症狀（在接種疫苗後7天內發生的副作用）很常見，但大多為輕度至中度。

➤  第二次注射疫苗後，全身的副作用（如發燒，發冷，疲倦和頭痛）更為普遍。

➤  多數副作用為輕度至中度。但是，少數人有嚴重的副作用，影響了他們進行日常活動的能力。



資料來源：健康醫療網 莫德納疫苗來了　保護力、副作用一次看！

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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