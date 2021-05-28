企業快篩將由經部提案送審 指揮中心建議與醫療院所合作
國內本土新冠肺炎疫情持續延燒，部分企業希望自行採購快篩試劑幫員檢驗，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（28）日表示，指揮中心已完成企業快篩原則的討論，因快篩仍要由醫事人員進行採檢，建議企業與醫療院所合作，相關詳細計畫目前已請經濟部與廠商研商後，提送指揮中心。
記者顏真真/台北報導
2021-05-28 12:05:06
陳宗彥指出，新冠病毒檢驗試劑是第三級醫療器材，依據「醫療器材管理法」規定，只有醫療器材商及藥局可以販賣，且國內並未開放可使用通訊方式在網路、電話、社群媒體等販售。對於有不肖人士在網路擅自販售專案核准的新冠病毒檢驗試劑，陳宗彥說，這巷已違「醫療器材管理法」，會被罰3萬以上100萬以下罰鍰。
至於企業希望開放自購快篩，陳宗彥說企業快篩原則指揮中心已完成討論，但因目前國內快篩都要醫事人員進行採購，因此建議企業跟醫療院所合作，而相關詳細計畫的合作，現在請經濟部與廠商一起研商，再提送指揮中心。
陳宗彥也再次強調，快篩必須要醫事人員才能進行檢驗，我國食藥署（TFDA）核准的快篩工具全部都要醫事人員來做，「目前我們尚未核准任何一批可以個人使用的快篩工具。」
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