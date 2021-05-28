莫德納疫苗抵台！女醫揭「炒作黑幕」：別抹煞第一線努力
新冠肺炎疫情嚴峻，昨（27）晚指揮中心指揮官陳時中緊急召開記者會，宣布首批莫德納疫苗共15萬劑將在今下午抵台，稍早行政院長蘇貞昌在臉書PO文出影片，證實該批疫苗已經上飛機，從盧森堡出發，預計下午3點多抵達國門。對此，醫師林靜儀昨晚也在臉書提到，莫德納疫苗抵台全靠按部就班的努力，同時闢謠網路上的不實消息，強調「不要抹煞在第一線努力洽購疫苗的專業團隊們」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-28 12:09:33
林靜儀表示，最新消息就是今天首批莫德納疫苗會到，而回顧疫苗採購相關報導，在希望不被阻撓的情況下，許多資訊不能提早揭露，但去年11月就說過，8月已經在洽談莫德納疫苗，去年11月報導也已提及可以購買千萬劑疫苗，直到今年2月，莫德納官網宣布售台灣500萬劑疫苗，然後今天第一批抵達。
不過，面對網路上謠傳「買不到疫苗」、「買的是不好的疫苗」、「為什麼不跟中國大陸買疫苗」等話題被大肆炒作，甚至遭指「國產疫苗其實不佳」這一類的政治動作，林靜儀忍不住反駁「有沒有按部就班的在努力？我覺得，請不要因為政治目的，故意引起民眾的恐慌，也不要抹煞在第一線努力洽購疫苗的專業團隊們」。
林靜儀解釋，因為本土疫情爆發，民眾會急可以理解，但頻頻被不實炒作的小手段， 她相信民眾應該越來越能看透，這些人背後是什麼用意，最後呼籲「重點是各縣市衛生局是否準備好施打流程安排了？ 不要又是只有放話很會超前部署」。（編輯：賴詠璿）
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