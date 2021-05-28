清冠一號使用最早在三總 張上淳：部立醫院也有開處方
媒體提問，外傳彰化縣確診者開始使用清冠一號，是全國第一例嗎？為此，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今(28)日表示，清冠一號很早就開發出來了，更早有跟三總合作，也做了個案的使用，其實在部立醫院也有不少病人使用清冠一號的這種處方，它不完全是藥物，也有一點保養品的概念。
記者許家禎／台北報導
2021-05-28 14:57:56
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，清冠一號是我們國內開發出來的，在體外一些研究，發現對免疫調節或是對對抗病毒上有一些幫忙，其實在更早就跟三總合作做了個案的使用，也在部立醫院有許多病人使用清冠一號的這種藥處方，它不完全是藥物，也是有點保養品的概念，其實並沒有說不可以使用，至少彰化這個案例不是第一個開始使用的。
另外，媒體提問中研院有基因體中心每天可處理10萬個檢體的樣本，為何指揮中心不徵用？指揮官陳時中指出，基因體中心有很多台灣整體資料庫的建制，基礎很重要，像是精準醫療也要靠這個，現在停止下來會很可惜。
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