兩批AZ疫苗全用罄 再拚10月底前6成民眾接種第一劑
國內疫情嚴峻，疫苗施打率成為全民關注焦點，針對之前的兩批AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（28）日指出，之前大家擔心打不完，其實是現在兩批AZ疫苗都用罄了。陳指出，希望10月底前會有六成民眾至少可以打一劑疫苗，至於民眾可以打什麼疫苗？陳說這關係疫苗到貨速度，以及民眾的意願。
記者許家禎／台北報導
2021-05-28 15:25:16
針對兩批AZ疫苗，陳時中指出，之前大家都擔心打不完，但其實都用罄了，像是昨天打了7697劑，總計接種人次33萬7316。那事實上，那兩批是31萬多劑，非常謝謝醫界朋友使用樽節，大概一瓶打到10.5人，把每一劑都消耗得很完整。
至於之後民眾要打什麼疫苗？以及要打到什麼程度才有社區保護力？陳時中重申，希望10月底前，有6成民眾至少接種第一劑，因為學者推估六成以上就有社區防護力。他自己也觀察其他國家施打的狀況，兩成以下看不出效果、兩成到四成有一點點、四成以上效果滿好、六成就能把疫情壓抑住。
但民眾要打什麼廠牌的？陳時中說還是要依廠牌進貨速度，以及民眾施打的意願來看，這些都會影響到廠牌的分配。
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