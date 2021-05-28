為加快接種速度　帶身分證、手機進曼谷7-11就能打疫苗

泰國境內新冠肺炎（COVID-19）疫情不斷升溫，27日更傳出單日死亡創新高的消息，其中首都曼谷的確診數持續居高不下，而為了要加速新冠疫苗接種速度，曼谷市政府要求各個設施配合協助，不僅是購物中心，就連便利商店都能預約接種。





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根據外媒報導，而泰國在4月初時再度爆發疫情，而確診病例大多都聚集在曼谷都會區，但是民眾接種意願不高，一直到5月中旬，完整接種兩劑疫苗的民眾只佔泰國總人口1.2%，完成一劑疫苗接種的人也僅佔總人口2.2%。





由於疫情嚴峻，泰國政府為了推動疫苗接種，在曼谷廣設疫苗接種站，繼先前曼谷挽賜（Bang Sue）火車站搖身變成接種中心，目前已經有25個接種站，只要攜帶身分證跟手機，就能完成接種。泰國7-11也宣布，即日起曼谷3314家分店開放民眾預約接種疫苗。便利商店、賣場都投身抗疫行列，還有民間企業成立了「泰國齊心」的網站，讓民眾能上網預約接種。





泰國在2月底啟動疫苗施打計畫，先為高風險職業以及染疫民眾進行接種。預計在6月7日啟動全國大規模一般民眾疫苗施打計畫。泰國理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）也訂出今年底要讓泰國5000萬民眾都完成接種的目標。而曼谷每日將為8萬人接種疫苗，預計兩個月內完成500萬人，大約曼谷7成民眾接種疫苗。



