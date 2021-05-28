高雄疫苗北送還被酸　李雨蓁：高雄醫護沒有較細漢

第2批41萬劑的AZ疫苗到貨，

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大概在5月16到18日的時候，許多護理師同事就說疫苗的預約被取消了，說是要收回重新分發，因為要多數留給雙北打，身為醫療專業，大家都能理解，的確雙北的狀況才是最需要疫苗的，所以沒人吭聲、沒人抗議，儘管沒人知道眼前照顧的病人，會不會感染到自己甚至是家人，還是沒有任何抱怨，慨然的把疫苗讓給了其他更需要的縣市，但不能這些北部政客又要北病南送，又要更早接種更多疫苗，然後新的疫苗來又不讓南部的醫護補足，「奇怪捏！雙北以外的醫護人員是欠這些政客多少錢啊？還是我們比較衰？」