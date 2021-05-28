高雄疫苗北送還被酸　李雨蓁：高雄醫護沒有較細漢

我是廣告 請繼續往下閱讀
李雨蓁說，高雄第一線防疫人員都知道，醫護上週預約打疫苗許多都被臨時取消，疫苗全部集中送雙北，這批疫苗也是打到昨天才接近耗盡，因而雙北的醫護施打比率已比高雄高，現在問題在於趕快把到貨的疫苗先打，後面還有26萬疫苗很快就要配送，根本不需要浪費口水「多匡列」一批疫苗。
李雨蓁強調，面對病毒不分縣市來襲，無論如何都要先守住第一線，當雙北醫療能量告急，高雄早已清空病床、增加檢疫所與防疫旅館能量，準備接收北病南送病患，且從前兩週開始，高雄疫苗就優先北送，新北疫苗數量早已超過高雄，現在還要被酸？自古以來南電北送廢氣也都是高雄吸，現在高雄的醫護也需要疫苗，難道高雄的醫護和第一線防疫人員就「卡細漢」嗎？停止這樣的政治鬥爭，「不要把高雄的體貼當作應該」。
腎臟科醫師陳冠榮也表示，大概在5月16到18日的時候，許多護理師同事就說疫苗的預約被取消了，說是要收回重新分發，因為要多數留給雙北打，身為醫療專業，大家都能理解，的確雙北的狀況才是最需要疫苗的，所以沒人吭聲、沒人抗議，儘管沒人知道眼前照顧的病人，會不會感染到自己甚至是家人，還是沒有任何抱怨，慨然的把疫苗讓給了其他更需要的縣市，但不能這些北部政客又要北病南送，又要更早接種更多疫苗，然後新的疫苗來又不讓南部的醫護補足，「奇怪捏！雙北以外的醫護人員是欠這些政客多少錢啊？還是我們比較衰？」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。