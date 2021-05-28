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高雄疫苗北送還被酸　李雨蓁：高雄醫護沒有較細漢

▲台灣基進組織部主任李雨蓁在圖表上框出新北與高雄比較，5月11日到28日新北疫苗配送數量已經比高雄多了15,000劑。（圖／翻攝李雨蓁臉書）
▲台灣基進組織部主任李雨蓁在圖表上框出新北與高雄比較，5月11日到28日新北疫苗配送數量已經比高雄多了15,000劑。（圖／翻攝李雨蓁臉書）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-28 12:27:46

第2批41萬劑的AZ疫苗到貨，首波昨（27）日已開始配送，高雄配給到2.1萬劑已在今日開始施打，市長陳其邁也說這些疫苗希望在3天內打完，而針對疫苗分配數量高雄2.1萬比熱區新北1.8萬多，引來藍營民代質疑不公，台灣基進組織部主任李雨蓁痛批，高雄從前兩週開始疫苗就優先北送，新北疫苗數量早已超過高雄，現在還要被酸？高雄醫護沒有較「細漢（台語）」！

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李雨蓁氣憤表示，在指揮中心記者會上看見媒體詢問為何疫苗分配數量高雄比熱區新北還多，接著就有藍營民代跳出來批評政府不公，還扯到「疫苗看顏色」，甚至說出「新北市民較細漢？」來進行政治鬥爭，李雨蓁痛批「這些都是惡意誤導民眾的不實謠言」。

李雨蓁說，高雄第一線防疫人員都知道，醫護上週預約打疫苗許多都被臨時取消，疫苗全部集中送雙北，這批疫苗也是打到昨天才接近耗盡，因而雙北的醫護施打比率已比高雄高，現在問題在於趕快把到貨的疫苗先打，後面還有26萬疫苗很快就要配送，根本不需要浪費口水「多匡列」一批疫苗。

李雨蓁強調，面對病毒不分縣市來襲，無論如何都要先守住第一線，當雙北醫療能量告急，高雄早已清空病床、增加檢疫所與防疫旅館能量，準備接收北病南送病患，且從前兩週開始，高雄疫苗就優先北送，新北疫苗數量早已超過高雄，現在還要被酸？自古以來南電北送廢氣也都是高雄吸，現在高雄的醫護也需要疫苗，難道高雄的醫護和第一線防疫人員就「卡細漢」嗎？停止這樣的政治鬥爭，「不要把高雄的體貼當作應該」。

腎臟科醫師陳冠榮也表示，大概在5月16到18日的時候，許多護理師同事就說疫苗的預約被取消了，說是要收回重新分發，因為要多數留給雙北打，身為醫療專業，大家都能理解，的確雙北的狀況才是最需要疫苗的，所以沒人吭聲、沒人抗議，儘管沒人知道眼前照顧的病人，會不會感染到自己甚至是家人，還是沒有任何抱怨，慨然的把疫苗讓給了其他更需要的縣市，但不能這些北部政客又要北病南送，又要更早接種更多疫苗，然後新的疫苗來又不讓南部的醫護補足，「奇怪捏！雙北以外的醫護人員是欠這些政客多少錢啊？還是我們比較衰？」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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