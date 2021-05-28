阿伯逛店不戴罩還辱警「XX娘」　遭壓制上銬法辦

因應疫情嚴峻，卻仍有不少民眾不遵守防疫相關規定，昨(27)日在霧峰區一名古姓男子到大賣家量販店飲食區，因未戴口罩而與店員發生衝突，警方據報前往處理時，古姓男子不但刁鑽想尿盾，還與警察大小聲，辱罵警員「幹X娘、不要臉」等語，最後被警方當壓制逮捕，除依違反傳染病防治法開罰，並依妨害公務罪移送台中地檢署法辦。
記者鄧力軍/台中報導
2021-05-28 12:41:12
台中市霧峰分局國光派出所員警張嘉維、蔡欣宜於昨日上午11時30分許巡邏時接獲轄區內大買家量販店報案，稱有一名男子出現在其二樓販食區飲食未戴口罩，請警方前往取締。員警到場時發現年近60歲的古姓男子未佩戴口罩，警方告知最新的疫情規定，並請其戴上身上所攜帶的口罩，起初該名古姓男子配合並向警方表示須再借上個廁所即會離去，員警基於信賴與人道考量讓他先行如廁。
警方本以為古男會佩戴口罩並如廁後離去賣場，詎料古男卻在量販店另一處被店員攔住，報稱這名男子假藉尿遁又上二樓販食區且沒戴口罩在遊蕩，警方馬上前去制止並要求立刻戴上口罩，古姓男子仍充耳不聞，警方隨即依違反傳染病防治法填立單據開罰，然古男拒絕簽名，繼續在賣場內持續大小聲、無理取鬧，更稱「誰規定要戴口罩」要員警給他法律依據，還對員警辱罵「幹X娘、不要臉」等語，甚至舉起拳頭作勢要毆打警察，警方隨即壓制逮捕古男。
霧峰分局長陳家銘呼籲市民大眾要共體時艱，防疫視同作戰，警方會積極貫徹中央防疫政策，停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會，外出時務必全程佩戴口罩，落實實名制等相關防疫規定，若有相關違規情事，警方絕對依法追訴，絕不姑息。