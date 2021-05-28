大甲警提醒口罩戴好　意外狠逮車手

日南派出所洪姓警員(26)日勤餘時，前往便利商店購物、提款。見一名男子口罩滑落未戴好，提醒該名男子「戴好戴滿」，但見男子反覆查看手機，並依指示操作提款機且持續提領大把現金，覺得有異，洪員立即上前盤查表明身分，男子見行跡敗露、推開洪員欲逃跑，洪員立即展現訓練有素的柔道大外割，迅速將男子壓制在地，隨即通報線上警網前來支援，逮捕該詐騙車手，全案依刑法詐欺罪將陳姓男子移送台中地檢署偵辦。

我是廣告 請繼續往下閱讀

警方表示，該名陳姓男子 (28歲)因無業，偶然在網路發現「工作輕鬆、高報酬」，才鋌而走險擔任車手一職，心想現在疫情嚴峻，警員應該都在為疫情勤務疲於奔命，在街上抓未戴口罩的民眾，無暇顧及超商店內取款車手，殊不知「螳螂捕蟬 黃雀在後」，萬萬沒想到仍遭休假的警員逮捕。

大甲警分局長李建興表示，民眾如接獲疑似詐騙電話一定要謹記「一聽、二掛、三求證」步驟，若遇到疑似詐騙情形，應即撥打反詐騙專線「165」或「110」，尋求協助避免陷入詐騙陷阱，多一分警覺，少一分損失。

另外，防疫期間還是要提高警覺，防範歹徒趁疫情嚴重時期犯案，同時呼籲市民大眾要共體時艱，外出時全程配戴口罩，停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會(同住者不計)和社交聚會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。