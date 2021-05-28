韋禮安防疫在家飆《火神》片頭曲 網：三餐都吃CD？
韋禮安與音樂人JerryC為消防職人劇《火神的眼淚》打造片頭曲《因為是你》，韋禮安真假音轉換游刃有餘，搭配悠揚的大提琴，氣勢磅礡，MV 23日晚間突破百萬觀看次，韋禮安兌現先前承諾，釋出用吉他自彈自唱版本，網友聽了狂起雞皮疙瘩。
娛樂中心／綜合報導
2021-05-28 13:14:21｜2021-05-28 13:37:06
居家防疫期間，韋禮安以空心吉他錄製《因為是你》不插電版，翻唱版本讓其磁性嗓音、飽富情感的聲線發揮到極致，網紅阿滴聽了在YouTube影片留言區寫下「戀愛」2字，網友也打趣直呼：「直接Cover自己，明顯是個狠角色」、「超越原唱」、「請問是三餐都吃CD嗎？」「更加的令人感動，充滿力量」！ 先前公布的金曲獎入圍名單，韋禮安大有斬獲，將角逐歌王及最佳專輯等四項大獎，他表示：「滿開心的、滿驚訝的！努力很久被看見很開心、是很棒的感覺，謝謝評審讓專輯入圍。」6月底他將發行全新英文專輯，令人期待。（編輯：楊穎軒）
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