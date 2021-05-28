又19人喪命！陳時中：40多歲女確診隔天就死亡

中央流行疫情指揮中心，今（28）日召開臨時記者會說明疫情，指揮官陳時中，公布國內新增297例本土確診個案，以及校正回歸258例個案，並且新增19人死亡。
記者劉雅文/台北報導
2021-05-28 14:15:35｜2021-05-28 15:15:42
指揮中心說明，今日新增19例死亡個案（案1800、2127、2393、2654、2813、3337、3341、4194、4366、4578、4582、5029、5170、5338、5409、6125、6399、6530、6824），共計為男性14位、女性5位，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月10日至5月24日，確診日介於5月17日至5月28日，死亡日期介於5月21日至5月27日。
其中年齡最輕的為一名40多歲女性，無慢性病史，在5/18日發病，有發燒喉嚨痛的情形，但是5/25快篩陰性，5/26PCR陽性，但在27日到院之前就已經死亡，相關活動史還在調查中。
另外還有一名50多歲的男性，有萬華區活動史，也同樣沒有慢性病，在5/19住院，5/23死亡。
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