萬大線房市交易排行榜「中和站」奪冠

橫跨台北市及新北市轄區的捷運萬大線，第一期施工進度超前，路線自中正紀念堂站起至新北市土城區金城機廠止，共設置9座地下車站，預計2025年完工。永慶房屋根據實價登錄資料，統計近一年萬大線各站點800公尺內住宅交易價量，由中和區「中和站」以交易量318件拿下冠軍寶座，中和「莒光站」和永和「永和永平國小站」位居二、三名。





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永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，中和站為「環狀線」與「萬大線」雙捷運交會站，住宅均價約46.6萬，加上周邊有南山威力購物廣場、好市多等大型賣場，且距離北市幾乎僅有一橋之隔。在雙捷運、生活機能及地段優勢下，區域房市擁有較大的支撐力道，深獲購屋民眾的青睞。





排名第二的中和區「莒光站」，住宅均價落在34.3萬元。陳金萍指出，莒光站為較早期開發區域，屋齡相對較高，主要以屋齡30-40年左右的公寓為主要交易類型，親民價格相對誘人，吸引不少首購族進場。而第三名的永和區「永和永平國小站」，住宅均價落在43.5萬元，鄰近永和綠寶石綠地河濱公園及仁愛公園，又有永平國小、永平完全中學完整學區，比漾百貨、樂華夜市也在此，因而成為在地客和換屋族的不二選擇。





「廈安站」、「加蚋站」4字頭最吸睛

萬大線第一期從「中正紀念堂站」一路穿過萬華區，連接到中永和，9座車站中，有4站位於台北市。值得一提得是，位於中正、萬華交界的「廈安站」及萬華區的「加蚋站」，為大台北捷運系統首次抵達南萬華生活圈，陳金萍指出，過去板南線只有行經北萬華的「西門站」的「龍山寺站」，南萬華的交通建設相對落後，等到萬大線實際通車後，必然將替南萬華的交通機能帶來曙光，而且兩站都屬於早期發展區域，生活機能相當完備，學校、公園綠地都不缺，目前4字頭的親民房價就能購入台北市門牌，也是吸引民眾進駐的原因之一。





陳金萍補充，「買房跟著捷運走」固然不會錯，捷運宅通常具有抗跌優勢，因此不少民眾選擇在捷運興建階段進場卡位。但是提醒民眾，如要選購捷運題材的房產，建議還是挑選已興建完畢，或是正在興建中的捷運路線，「眼見為實」的捷運才是為交通機能大加分的保證！



