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防疫優先！Ella巡演售票延期　打氣：一起堅持下去

▲Ella原本8月要在高雄舉行巡演，因為疫情關係暫時延期。（圖／NOWnews資料照）
▲Ella原本8月要在高雄舉行巡演，因為疫情關係暫時延期。（圖／NOWnews資料照）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-05-28 13:38:35｜2021-05-28 13:42:41

台灣疫情連環爆， 許多大型活動紛紛延期、取消，原本將要在今年8月14日於高雄舉辦巡演「艾拉秀」的Ella（陳嘉樺），今（28）日稍早透過經紀公司於社群媒體上發布巡演售票延期的消息。

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Ella所屬的勁樺娛樂，在臉書發文提到高雄場巡演售票延期的資訊：「等待是為了更安全的許下約定，這段時間大家辛苦了， 讓我們彼此打氣守護，最近先乖乖待在家，必要外出時，口罩戴好勤洗手，保持心情平穩，健康度過每一天。原定6月12日開賣售票將會延期，最新售票日期請耐心等待勁編通知唷！大家一起加油！」

▲Ella的巡演宣布延期。（圖／翻攝勁樺娛樂臉書）
▲▼Ella的巡演宣布延期。（圖／翻攝勁樺娛樂臉書）
▲▲Ella的巡演宣布延期。（圖／翻攝勁樺娛樂臉書）
對於售票延期的消息，Ella回應：「防疫第一！我們一起堅持下去，一定會有再見面的時候！」此外，Ella也在IG分享居家防疫生活，提到現在是「全職家庭主婦」，每天都要幫勁寶準備三餐，讓她崩潰表示：「有沒有碰到煮飯快沒招的瓶頸？」

▲Ella在家當全職主婦。（圖／翻攝Ella
▲Ella在家當全職主婦。（圖／翻攝Ella IG）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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