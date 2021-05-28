防疫優先！Ella巡演售票延期 打氣：一起堅持下去
台灣疫情連環爆， 許多大型活動紛紛延期、取消，原本將要在今年8月14日於高雄舉辦巡演「艾拉秀」的Ella（陳嘉樺），今（28）日稍早透過經紀公司於社群媒體上發布巡演售票延期的消息。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-05-28 13:38:35｜2021-05-28 13:42:41
Ella所屬的勁樺娛樂，在臉書發文提到高雄場巡演售票延期的資訊：「等待是為了更安全的許下約定，這段時間大家辛苦了， 讓我們彼此打氣守護，最近先乖乖待在家，必要外出時，口罩戴好勤洗手，保持心情平穩，健康度過每一天。原定6月12日開賣售票將會延期，最新售票日期請耐心等待勁編通知唷！大家一起加油！」
對於售票延期的消息，Ella回應：「防疫第一！我們一起堅持下去，一定會有再見面的時候！」此外，Ella也在IG分享居家防疫生活，提到現在是「全職家庭主婦」，每天都要幫勁寶準備三餐，讓她崩潰表示：「有沒有碰到煮飯快沒招的瓶頸？」
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