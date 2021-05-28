防疫優先！Ella巡演售票延期　打氣：一起堅持下去

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▲▼Ella的巡演宣布延期。（圖／翻攝勁樺娛樂臉書）

對於售票延期的消息，Ella回應：「防疫第一！我們一起堅持下去，一定會有再見面的時候！」此外，Ella也在IG分享居家防疫生活，提到現在是「全職家庭主婦」，每天都要幫勁寶準備三餐，讓她崩潰表示：「有沒有碰到煮飯快沒招的瓶頸？」