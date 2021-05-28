日本AZ疫苗未公費接種　韓國不怕副作用接種人數暴增2倍

日本《產經新聞》消息指出，日本政府正在考慮將阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗給台灣，但是因為AZ疫苗先前曾經傳出血栓副作用，日本政府也尚未將AZ疫苗列為公費接種的使用對象。不過鄰近的韓國，雖然國內有輝瑞疫苗（Pfizer-BioNTech）以及AZ疫苗等疫苗，但目前最大宗使用的疫苗是AZ疫苗，而且27日開放65-74歲民眾接種，人數竟然爆增了2倍。





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根據韓國媒體《NEWS 1》報導，韓國新冠疫苗接種率從7日開始就穩定維持在7%左右，但是南韓政府在27日時開放65-74歲民眾接種疫苗，第一天就有56萬人接種AZ疫苗，另外有8萬人接種輝瑞疫苗，更突破了4月30日共30萬人接種的紀錄，不但打破單日接種人數新高，接種人數還暴增了2倍，也讓南韓的接種率，從7%衝上9%。





而28日預約接種AZ疫苗的人數也達到40萬人，如果再加上其餘預約輝瑞疫苗的人數，南韓施打第一劑疫苗的人數有望超過500萬人。





韓國政府開放線上系統讓民眾可以預約街種，並且與國內最大搜尋引擎Naver與通訊軟體Kakao Talk合作推出「疫苗地圖」，從電腦跟手機就可以看到住家附近診所或醫院的疫苗庫存，並且進行預約接種。但是平台27日一開放就馬上擠爆，有不少民眾反應網站進不進去，從疫苗地圖看發現都已經被預約一空。





《NEWS 1》報導指出，進入預約系統的人可能大多都是年輕人，代表年輕人開始不在意AZ疫苗的負面形象，大家都想搶到接種的機會。不過有韓國政府相關人士認為，因為韓國當局祭出了打疫苗就能脫口罩以及放寬聚會人數的優惠，可能因此帶動民眾接種疫苗的意願。









