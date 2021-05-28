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郭台銘規畫申請購買疫苗　籲政府民間合作更有效率

▲國內疫情升溫，鴻海創辦人郭台銘日前透露鴻海與永齡擬合資買疫苗，而永齡基金會執行長劉宥彤今（28）日指出，永齡已成立專案小組開始規劃送申請。（圖／記者李春台攝, 資料照片）
▲國內疫情升溫，鴻海創辦人郭台銘日前透露鴻海與永齡擬合資買疫苗，而永齡基金會執行長劉宥彤今（28）日指出，永齡已成立專案小組開始規劃送申請。（圖／記者李春台攝, 資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-05-28 18:36:01

國內疫情升溫，不少企業想跟國外原廠購買疫苗，鴻海創辦人郭台銘日前也透露鴻海與永齡擬合資買疫苗。而永齡基金會執行長劉宥彤今（28）日指出，永齡已成立專案小組開始規劃送申請，但仍是會找合規藥商申請。但也建議政府相關申請流程能釐清，政府和民間若彼此能合作、提供協助，法規適用等，避免走冤枉路，應該會更有效率。

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關於疫苗，永齡基金會執行長劉宥彤指出，指揮中心釋出企業和地方政府可經由專案申請方式輸入COVID-19 疫苗，永齡會依目前政府提供的方向準備相關內容提出申請，但由於COVID-19 疫苗取得及未來計劃與全國防疫政策息息相關，計劃內容有許多權責細節，需要政府釐清。

劉宥彤指出，指揮中心對於「專案申請」若能有更進一步的辦法，與細節制定，以及對於需求計劃、文件的標準，將對專案申請更有效率！目前永齡已成立專案小組開始規劃送申請，但仍是會找合規藥商申請，最後重申疫情嚴峻，政府和民間若彼此能合作、提供協助，法規適用等，避免走冤枉路，應該會更有效率。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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