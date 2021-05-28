COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

啦啦隊女神居家悶壞　「5秒床上舔舌片」狂撩70萬人

▲疫情嚴峻下，林襄過上居家防疫生活，近期迷上拍攝抖音影片。（圖／林襄臉書）
▲疫情嚴峻下，林襄過上居家防疫生活，近期迷上拍攝抖音影片。（圖／林襄臉書）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-28 14:08:02｜2021-05-28 14:08:18

2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，全台持續維持第三級警戒，球場的活動紛紛暫停，中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員林襄，日前過上居家防疫生活，不過待在家實在太無聊，她最近愛上拍攝抖音影片，昨（27日）放送的「5秒床上舔舌片」更是引起網友暴動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林襄最近迷上拍抖音影片，。（圖／林襄IG）
▲林襄最近迷上拍攝抖音影片。（圖／林襄IG）
林襄擁有天使臉孔，魔鬼身材，可愛又性感的形象擄獲不少粉絲的心，在IG有70萬的追蹤數，近期加入抖音的行列馬上引來33萬粉絲追蹤，每次PO出的影片都會引起熱烈討論，日前她上傳一部模仿B-Box的影片，隨著音效動著櫻桃小嘴，最後對著鏡頭舔嘴唇，露出甜美的笑容，電翻不少網友。

▲▼林襄身材姣好，加上一張政治明星臉，因而被戲稱「兇版黃捷」、「極巨版黃捷」。（圖／林襄臉書）
▲▼林襄身材姣好，加上一張政治明星臉，因而被戲稱「兇版黃捷」、「極巨版黃捷」。（圖／林襄臉書）
▲▼林襄釋出內衣沙龍照，回饋粉絲追蹤。（圖／林襄臉書）
林襄也將該影片轉發至IG限時動態，網友紛紛留言「笑起來超正」、「這個睡衣…太邪惡惹」、「怎麼公開我們的戀情了呢」、「素顏也好美」。

▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
69.12%30.88%
2021-05-27-2021-05-30
電影院關門躲疫情！哪一部是你最怕看不到的電影？

電影院關門躲疫情！哪一部是你最怕看不到的電影？

繼續作答
快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

快來Pick你的最愛！《天黑請閉眼》誰是你心中的最美、最正的「狼人殺」女神？

繼續作答
即時
推薦閱讀