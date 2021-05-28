啦啦隊女神居家悶壞 「5秒床上舔舌片」狂撩70萬人
2019新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，全台持續維持第三級警戒，球場的活動紛紛暫停，中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員林襄，日前過上居家防疫生活，不過待在家實在太無聊，她最近愛上拍攝抖音影片，昨（27日）放送的「5秒床上舔舌片」更是引起網友暴動。
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-28 14:08:02｜2021-05-28 14:08:18
林襄擁有天使臉孔，魔鬼身材，可愛又性感的形象擄獲不少粉絲的心，在IG有70萬的追蹤數，近期加入抖音的行列馬上引來33萬粉絲追蹤，每次PO出的影片都會引起熱烈討論，日前她上傳一部模仿B-Box的影片，隨著音效動著櫻桃小嘴，最後對著鏡頭舔嘴唇，露出甜美的笑容，電翻不少網友。
林襄也將該影片轉發至IG限時動態，網友紛紛留言「笑起來超正」、「這個睡衣…太邪惡惹」、「怎麼公開我們的戀情了呢」、「素顏也好美」。
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