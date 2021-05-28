李玉璽同居男星70天　酒後一起做「會流汗的事」

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王識賢與李李仁繼《意難忘》後相隔16年再合作，劇中兩人是社頭的師兄弟，卻因「遶境表演」的改革成了競爭對手，王識賢守住傳統，李李仁則勇於創新，為此他們也分別去學不同民俗技藝，王識賢承襲了陀螺技藝，歷經多角度反覆拍攝，不僅手磨破皮，還導致雙腳腫脹；李李仁的角色性格豪邁，本來的設定他要吹嗩吶，卻突發奇想改練小喇叭，練到唇腫又長皰疹，看著他們勤於練習甚至受傷，也讓年輕一輩的演員感到敬佩。
《神之鄉》歷經2年籌備，主要場景皆在大溪拍攝，劇組特地租下飯店，讓演員免於舟車勞頓，大夥也趁機培養好感情，去年拍攝時正好疫情解封，才有機會在桃園大溪的關聖帝君誕辰遶境活動中取景，此刻大型集會、宗教活動無法舉行，製作人郭建宏藉著這部戲劇，將台灣的美麗故事與文化推向國際，也希望關聖帝君保佑，疫情之下大家一切平安。本劇自7月10日起每周六晚間9點在公視首播，7月11日起每周日晚間8點在東森戲劇、晚間10點在LINE TV播出。
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