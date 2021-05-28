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李玉璽同居男星70天　酒後一起做「會流汗的事」

▲李玉璽扮演大學生。（圖／東森）
▲李玉璽扮演大學生。（圖／東森）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-28 14:27:08｜2021-05-28 14:32:07

李玉璽主演改編自漫畫作家左萱的同名作品《神之鄉》，進組第一個見到的就是林暉閔，70天的拍攝期間，2人從雞胸肉聊到肌肉，之後就互當句點王，似乎聊不下去，直到入住大溪後，彼此都覺得該主動一點，於是李玉璽便邀他來房間讀本，沒想到門一打開，林暉閔拿了一瓶高粱走進來，把酒言歡就此聊開，變成好麻吉，兩人下戲後還會相約回房做運動，不開冷氣一起蓋被子甩汗。

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▲李玉璽（右）、林暉閔因戲結為好友。（圖／東森）
▲李玉璽（右）、林暉閔因戲結為好友。（圖／東森）
王識賢與李李仁繼《意難忘》後相隔16年再合作，劇中兩人是社頭的師兄弟，卻因「遶境表演」的改革成了競爭對手，王識賢守住傳統，李李仁則勇於創新，為此他們也分別去學不同民俗技藝，王識賢承襲了陀螺技藝，歷經多角度反覆拍攝，不僅手磨破皮，還導致雙腳腫脹；李李仁的角色性格豪邁，本來的設定他要吹嗩吶，卻突發奇想改練小喇叭，練到唇腫又長皰疹，看著他們勤於練習甚至受傷，也讓年輕一輩的演員感到敬佩。

▲王識賢打陀螺來回跑到雙腳腫脹。（圖／東森）
▲王識賢打陀螺來回跑到雙腳腫脹。（圖／東森）
《神之鄉》歷經2年籌備，主要場景皆在大溪拍攝，劇組特地租下飯店，讓演員免於舟車勞頓，大夥也趁機培養好感情，去年拍攝時正好疫情解封，才有機會在桃園大溪的關聖帝君誕辰遶境活動中取景，此刻大型集會、宗教活動無法舉行，製作人郭建宏藉著這部戲劇，將台灣的美麗故事與文化推向國際，也希望關聖帝君保佑，疫情之下大家一切平安。本劇自7月10日起每周六晚間9點在公視首播，7月11日起每周日晚間8點在東森戲劇、晚間10點在LINE TV播出。

▲李李仁吹小喇叭練到長皰疹。（圖／東森）
▲李李仁吹小喇叭練到長皰疹。（圖／東森）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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