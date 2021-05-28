日本要提供AZ疫苗來台 陳時中：進來要早，再晚就沒意思
國內疫情嚴峻，民眾關注疫苗規劃進度，而首批莫德納疫苗預計今（28）日下午運抵台灣。外傳載運莫德納疫苗的飛機延誤一小時，為避開大陸領空？指揮中心駁斥澄清是為了加油。至於日媒也報導，日本擬供應台灣AZ疫苗，最快6月實現。指揮官陳時中樂觀其成，但也說「進來要早，再晚就沒意思」。
記者許家禎／台北報導
2021-05-28 16:01:19｜2021-05-28 16:17:21
各界都在盼望能夠儘速大量進口疫苗，供民眾施打，41萬劑AZ疫苗27日起分2階段配送，首波配送15萬劑供第一線醫護、防疫人員使用。而首批莫德納疫苗也預估今日下午運抵台灣。但外傳飛機延誤一小時，是為避開大陸領空？為此，指揮中心發言人莊人祥表示，是為了加油才有一小時的延誤。
針對疫苗來台保密到家，是否真有外力介入？指揮官陳時中說，按照前面幾次的經驗，就是希望確定了才對外公布，而這次莫德納疫苗起飛運送，雖然有稍微延遲幾個鐘頭，但應該都滿順利的。
至於外傳日本擬供應台灣AZ疫苗，最快6月實現。陳時中說他有看到各類訊息，但還是要以日本發佈的為準，當然希望「要進來就要早，再晚就沒有意思」。他說，雖然相關新聞也沒得到外交部的正式證實，但能夠進來「我們很歡迎，相關規格與要件等要求都是一樣的。」
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