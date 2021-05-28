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日本要提供AZ疫苗來台　陳時中：進來要早，再晚就沒意思

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，外界也關注疫苗的規劃。圖為AZ疫苗，示意圖（圖／NOWnews資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫報，外界也關注疫苗的規劃。圖為AZ疫苗，示意圖（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-05-28 16:01:19｜2021-05-28 16:17:21

國內疫情嚴峻，民眾關注疫苗規劃進度，而首批莫德納疫苗預計今（28）日下午運抵台灣。外傳載運莫德納疫苗的飛機延誤一小時，為避開大陸領空？指揮中心駁斥澄清是為了加油。至於日媒也報導，日本擬供應台灣AZ疫苗，最快6月實現。指揮官陳時中樂觀其成，但也說「進來要早，再晚就沒意思」。

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各界都在盼望能夠儘速大量進口疫苗，供民眾施打，41萬劑AZ疫苗27日起分2階段配送，首波配送15萬劑供第一線醫護、防疫人員使用。而首批莫德納疫苗也預估今日下午運抵台灣。但外傳飛機延誤一小時，是為避開大陸領空？為此，指揮中心發言人莊人祥表示，是為了加油才有一小時的延誤。

針對疫苗來台保密到家，是否真有外力介入？指揮官陳時中說，按照前面幾次的經驗，就是希望確定了才對外公布，而這次莫德納疫苗起飛運送，雖然有稍微延遲幾個鐘頭，但應該都滿順利的。

至於外傳日本擬供應台灣AZ疫苗，最快6月實現。陳時中說他有看到各類訊息，但還是要以日本發佈的為準，當然希望「要進來就要早，再晚就沒有意思」。他說，雖然相關新聞也沒得到外交部的正式證實，但能夠進來「我們很歡迎，相關規格與要件等要求都是一樣的。」

▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5988例。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5988例。（圖／NOWnews資料照）
▲2021年5月1日至5月28日國內本土新冠肺炎累計5988例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews資料照）
▲2021年5月1日至5月28日國內本土新冠肺炎累計5988例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews資料照）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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