無視市政府禁令群聚打麻將還怒嗆找議員 警依法分別告發
全台疫情持續升溫，高雄27日新增14例確診個案，其中10個確診個案皆與群聚打麻將互有關聯，高雄市長陳其邁特別下達禁止打麻將、撲克牌等非同住者在室內的非必要社交聚會的禁令，卻有民眾無視「禁牌令」群聚打麻將，被警方取締時，甚至還怒嗆「要找議員」，最後警方仍依法取締分別予與告發。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-28 14:40:47
苓雅分局民權路派出所於昨(27)日晚11點多，接獲民眾檢舉有鄰居於屋內群聚打麻將妨礙安寧，警方立即到場查看，在屋外就聽見麻將聲，並經簡姓屋主同意後進屋稽查，發現屋內確實擺放麻將桌，在場包含簡姓屋主（年約56歲，住苓雅區）、陳姓友人（住苓雅區）、吳姓友人（住鼓山區）及詹姓友人（住鳳山區）共4人，均向警方坦承有聚集打麻將情事。
因高雄市政府已公告最新防疫規定，禁止非同住者的室內非必要社交聚會等，簡姓屋主突然向警方大聲表示：「我平常沒有在看電視不知道有這個規定啦！ 你們再這樣我就要找議員」，但警方仍於全程蒐證後，針對4人以上，室內非必要社交之群聚，依違反傳染病防治法第36條，可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，並移請主管機關裁罰。
苓雅分局長梁東山表示，由於近期高雄市發生室內群聚打麻將造成防疫破口，市政府已公告請民眾避免非同住者的室內非必要聚會，呼籲民眾務必遵守市府所公告之最新防疫規定，高市警苓雅分局除了將持續規畫勤務，積極查緝杜絕防疫破口外，針對違反防疫相關規定案件，也將依法取締、絕不手軟。
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