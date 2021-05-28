紓困4.0「為何不設標準排富」？網曝殘酷點：國外演過了
隨著台灣疫情升溫，全國第三級疫情警戒延長至6/14，這也嚴重影響到了台灣經濟，各行各業都受到衝擊，讓國人苦不堪言。對此，行政院長蘇貞昌昨（27）日正式拍板「紓困4.0」方案，其中包含個人補貼、產業紓困補貼以及紓困貸款3大原則，但就有網友不滿質疑「紓困怎麼不排富？」
編輯中心/綜合報導
2021-05-28 14:42:37｜2021-05-28 14:54:03
行政院27日正式拍板「紓困4.0」方案，公布3大原則，包括一、加快對個人紓困協助，包括弱勢族群、自營作業者、農漁民生活補貼、遊覽車、計程車駕駛補貼等；二、加強對產業支持措施，聚焦協助受疫情警戒升至第3級而暫停營業場所及相關受影響產業；三、加碼對產業紓困貸款，原有紓困貸款預算持續辦理外，將加碼信保融資額度，另透過數位分流、線上辦理等方式，簡化申請流程，提升效率，且每人最高可貸10萬元，並給予利息優惠。
對此，就有一名網友於PTT八卦板上發文，表示紓困方案本來是要救助窮人，他就怒轟「然後都不排富，錢這樣亂灑，不說我還以為挖到石油了！」他也建議可以設立標準限制對象申請，例如土地持有三筆以上、現金存款3千萬以上等，「這些人壓根不需要救吧？有紓困的卦嗎」。
貼文一曝光，就引來不少鄉民回應，「真的窮人還拿不到紓困，這才最好笑」、「早就證明排富就沒必要了」、「做成自主去領，真正有錢根本懶的領」、「真的需要的拿不到，反被裝窮有錢人領到笑嘻嘻」、「聽阿姨說看過一家感覺好幾棟房子也領好領滿，開賓士的也領，唉...」。
但也有人點出困難度，認為直接發現金更實在，直言「你花那個時間精力去排富不如全發，因為實務上根本做不到，看日本就知道」、「就乾脆全國每人統一發錢啊，每次都只有只有特定對象領，申請又一堆亂象」、「因為審查太麻煩，歐美日都演給你看了」、「與其排富不如全發」、「全發再加稅比較省事，人力跟時間要錢的」、「怎麼排富？ 統一發就好了」。（編輯：陳雅雲）
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