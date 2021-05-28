最年輕！新北傳36歲男確診隔天死亡　指揮中心證實了

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指揮中心說明，今日新增19例死亡個案（案1800、2127、2393、2654、2813、3337、3341、4194、4366、4578、4582、5029、5170、5338、5409、6125、6399、6530、6824），共計為男性14位、女性5位，年齡介於40多歲至80多歲，發病日介於5月10日至5月24日，確診日介於5月17日至5月28日，死亡日期介於5月21日至5月27日。
其中年齡最輕的為一名40多歲女性，無慢性病史，在5/18日發病，有發燒喉嚨痛的情形，但是5/25快篩陰性，5/26PCR陽性，但在27日到院之前就已經死亡，相關活動史還在調查中。
另外還有一名50多歲的男性，有萬華區活動史，也同樣沒有慢性病，在5/19住院，5/23死亡。
另外針對新北傳出有一名36歲的死亡個案，指揮中心發言人莊人祥表示，這名個案死亡資料還沒進來，應該是案5791，因為家裡親友、同住家人確診，在5/24採檢、5/26研判確診，看起來跟新聞報導一致，應該是這波死亡個案中最年輕的。
專家小組召集人張上淳也提到，確實最近的這幾個死亡個案，不是典型的越來越喘，然後肺炎很厲害過世的，輕症目前是留在家中、加強集中檢疫或是旅館，還是希望用遠距醫療方式，每天關心了解狀況，指標狀況出現就趕快送醫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。