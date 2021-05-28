地方、企業想進口疫苗？指揮中心：8項資料準備好

新冠肺炎國內疫情爆發，日前持續有企業和地方政府提出開放購買疫苗，指揮中心指揮官陳時中今（28）日於記者會公布相關指引，首先要準備供貨期呈、有效期限、藥品說明書等8項資料，提供專家會議審查，不過陳時中也強調，疫苗後續使用還是要依據指揮中心政策。
記者黃仁杰／台北報導
2021-05-28 14:52:53
陳時中說明，雖然地方政府或企業要個別購買疫苗有一定困難度，來的時間也不一定符合台灣的需要，「不過既然各界希望更清楚疫苗購買流程，我們就清楚報告。」不過還是以目前有上市的疫苗主，「因為現在可能無法申請還沒上市的，申請時間會非常長。」
根據指揮中心公布的指引，第一步要先委託藥商辦理相關程序，要提出8項資料檢送，包含執行計畫書、數量及計算依據、供貨期呈、有效期限、藥品說明書、冷鏈及倉儲設備、原廠授權書、外國上市證明或替代文件。
上述資料備齊後，再請食藥署召專家會議審查，不過陳時中強調，疫苗的分配與使用還是要依照指揮中心政策辦理。
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