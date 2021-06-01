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花旗攜手全民抗疫　安心刷卡消費　多重回饋隨行

▲居家防疫 花旗銀行號召卡友站出來，無論是花旗新舊卡友，都可持續享有花旗銀行領先業界最佳優惠（圖/shutterstock)
▲居家防疫 花旗銀行號召卡友站出來，無論是花旗新舊卡友，都可持續享有花旗銀行領先業界最佳優惠（圖/shutterstock)

生活中心／綜合報導

2021-06-01 11:00:00

近來全民堅守居家防疫，許多人改採網路購物，餐廳、外送平台更宣布為落實零接觸，暫停現金支付，加上近來正逢報稅季，這陣子民眾的刷卡量勢必來到高峰，為了舒緩民眾一不小心荷包過度失血，花旗銀行挺身而出，指定期間推出「安心刷 回饋隨行」活動，只要在指定活動網站登錄，宅在家不論是網購、叫外送，使用花旗銀行信用卡消費，筆筆滿額就能累積回饋，筆數越多、回饋越多！

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花旗銀行號召卡友站出來，無論是花旗新舊卡友，都可持續享有花旗銀行領先業界最佳優惠，從6月1日起至7月31日，推出「安心刷 回饋隨行」活動，在花旗官方活動網站登錄，除原卡回饋之外，於活動期間任意刷3筆滿999元，享全家虛擬禮物卡100元；累積9筆999元可享全家虛擬禮物卡300元；累積滿20筆可享最高全家虛擬禮物卡1,000元，相當於5% 回饋！

不僅如此，為了廣大因應疫情而在家的卡友，花旗攜手線上購物平台，如蝦皮購物以及屈臣氏網路商店，於指定活動時間於蝦皮購物刷花旗信用卡，最高現折2,000元。另外，在6月30日前到屈臣氏網路商店刷花旗信用卡，結帳時輸入折價券代碼，單筆滿880元現折88元。花旗好康回饋連番上陣，不僅要與全民一同抗疫，更要讓消費者們持續放心刷。

此外，尚未繳稅的的消費者也不用緊張，在家安心防疫使用花旗卡線上繳稅，既有卡友(2021年4月5日前核卡之客戶)刷卡繳綜所稅達5,000元(含)以上者，可享0.5%刷卡金回饋，最高回饋1,000元；而成功登錄且使用花旗卡繳稅的卡友們，於即日起至2021年6月30日活動期間內，當月一般消費(不含綜所稅款)，累積滿2萬元(含)以上之前一萬名卡友，即可享最高400元遠東百貨電子禮券的消費回饋活動，消費者可以好好把握！

謹慎理財、信用至上 花旗信用卡循環利率：6.88%~15%利率基準日為104年9月1日；預借現金手續費：預借現金金額乘以3.5%加上新臺幣100元 其他費用請上花旗網站查詢。花旗easy購分期付款產品目前不收取分期利率或各項相關費用，總費用年百分率為0。


 



活動內容條件詳【安心刷 回饋隨行】的官方網站： www.citibank.com.tw/a1
繳稅優惠詳情請見花旗活動網站：https://www.citibank.com.tw/tax/
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