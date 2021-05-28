非典型就業　中市藍營：紓困應排富直接放現金

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美髮業者一天做不到10個客人，除了戴口罩還勉強可以剪頭髮，其它項目都不能做，還要遇到兩天限水，剪髮一次100、200元，每天收入不到1000元，長輩罹癌症還要洗腎，還有三個嗷嗷待哺的孩子，政府補助看的到吃不到。
不是固定夜市的攤販，只是路邊外賣車輪餅，原本一天營業額2000元已很拮据，現在一天收入200元，房租水電都不夠。
沒有勞保的裝修工程工人哀訴，業主暫停施工，要養房養兒、每月開銷龐大，去年的政策讓那些有勞保領3萬、存款有1000多萬的人也能紓困，他們這些「做工的人」反而什麼都領不到，非常不公平。
國民黨團指出，這些個案是近期許多議員接到陳情的冰山一角，強烈呼籲，中央各部會制定紓困方案，要考量今年疫情衝擊到更多基本民生消費，尤其是台灣有非常多屬於「非典型就業」的勞工和店面、攤販，政府紓困應排富後直接發放現金。
議會國民黨團書記長陳政顯表示，這波疫情對家庭收入結構中底階層衝擊很大，生活瞬間陷入困境，對繁瑣的紓困方案「看攏無、霧煞煞」。
陳政顯說，以計程車司機為例，南來北往乘客變少，排上四到五個小時才能夠載到一位客人，有些人有存款可以緊急因應，但車貸、房貸與小孩的教養費用還是要支出，「用時間換銅板，要大家撐多久？」
黨團執行長吳瓊華說，行政院所通過的紓困方案，多半都落在一些較大型的工會或者有投保的勞工、中低收入戶，未涵蓋體育教練、家教、夜市從業人員，他們從去年開始，就看得到領不到。
黨團副執行長黃健豪指出，雖然現階段沒有封城令，但由於台灣社會大眾的自我防禦意識強，已經讓商業流動十分低迷，除了被勒令停業的夜市攤販收入歸零，自營店面、市場攤販幾乎沒有實質薪資所得。
市議會國民黨團表示，疫情爆發一年半，歐美各國都採「發現金」紓困，這波紓困應比照美、日，在排除領取固定薪資且正常發放者，例如政府的公務、約聘僱人員，並排除所得稅率12%以上的族群後，以國民為基礎直接發放現金紓困，解燃眉之急。