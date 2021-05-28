用緩衝區替代！陳時中：我們不蓋方艙醫院

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不過陳時中提到，未來也有打算類似部桃醫院，去年建置在急診室外的緊急安置處，陳提到，在醫院方便的地方，建置戶外設備比較精良的，來做確診病人緊急安置，因為有時候急診室不方便，或是怕感染院內、還沒準備好等，可以有一個地方可以緊急處置，未來考慮讓各個重症醫院來做設備準備，對病人進來的緩衝有幫助，但並沒有建立大型大家集中收容（方艙醫院）這樣的打算。
指揮中心統計，累計455,198例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含397,534例排除)，其中7,315例確診，分別為1,126例境外移入，6,136例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另18例(案530、1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、2599、3459、3921、3975、3989、3990、3991、4059、4726)移除為空號。確診個案中78例死亡。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。