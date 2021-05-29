最高防疫！男星出門拍本土劇 回家「老婆兒女戴緊口罩」
疫情嚴峻，陳霆趕拍《天之驕女》口罩不離身，只有在攝影棚內拍戲的時候才會拿下來。和老婆育有1子1女的陳霆提到，現在小孩都待在家線上授課，意外發現小孩反而更專心，都第一個上線等老師開課，他也透露因為自己還是需外出工作，為確保家人的健康，在家裡全家人也都是戴著口罩，就連吃飯都在各自的房間吃。最近有很多藝人分享小孩停課延長而崩潰的故事，陳霆則認為他是意外賺到更多與家人培養感情的時間，反倒讓彼此更貼近了一些。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-29 08:00:00
《天之驕女》隨著江宏恩回歸、陳霆加入，收視節節上升，兩人在回憶戲的首次相遇情景，文青男陳霆跳芭蕾遭惡棍刁難，黑道大哥江宏恩帥氣出面相救，兩人因此結下兄弟之情。原本是展現兄弟情的橋段，卻被網友腦補成現今最夯的BL戲碼，有一幕陳霆看著江宏恩與吳婉君的照片若有所思，被網友解讀成陳霆的表情充滿醋味，邊看邊興奮表示「雷川CP我可以」。 兩人起初在拍回憶戲時都以為應該只有簡單的一、兩場戲，沒想到劇情這麼精彩，其中又是跳舞，又是互相拯救的戲碼，讓江宏恩開玩笑說：「拜霆哥所賜，在他的回憶戲中，我的發揮都非常充實。」陳霆接著說：「多回憶一點我沒差，反正累的都是他。」讓江宏恩在一旁哭笑不得。
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