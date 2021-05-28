張廖萬堅偕愛心年輕企業家募集隔離衣挺醫護

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張廖萬堅說，過去一年台灣防疫表現亮眼，受到國際認可，尤其是第一線醫護防疫人員的表現更令人動容敬佩。近來面對國內疫情爆發，醫療物資大量消耗，雙北醫院已經爆滿，已經啓動「北患南送」，中部醫療院所亦全力支援，因此希望為醫護防疫人員再多募集隔離衣等裝備，讓他們能夠更安心地在醫療救治工作中，也做好自身的防護。
張廖萬堅強調，疫情險峻他要代表台中市民感謝台中榮總每一位醫護人員的辛勞，不僅守護台中市民的健康更要協助中央收治北部病人，在在考驗著每一位醫護人員及行政人員的醫療量能，而近日疫情爆發後，榮總等醫療單位也面臨防護衣、隔離衣等醫療物資迅速消耗，他在得知消息後，立刻與企業友人聯繫，並把募得的第一批千件隔離衣，致贈給台中榮總，支援基層醫療人員守護市民的健康，疫情期間也會繼續擔任橋樑，協助第一線防疫人員募集足夠的防護資源。
台中榮總副院長葛光中表示，感謝萬堅委員除了常為台中榮總爭取公部門資源外，也時常替榮總募集物資，尤其在疫情嚴峻時刻，儼然成為第一線醫護人員有力的後盾，讓辛苦的醫療團隊可以在保護自身安全的狀態下更安心的守護民眾健康！
參與支援的誠鑠企業年輕負責人盧元惠說，她原本是藥劑師後來自行成立醫材公司，疫情期間全台醫療體系負荷量大增，看著每天新聞畫面中醫護人員辛勞的身影，讓人非常感佩，透過萬堅立委得知台中榮總等醫療院所急需隔離衣，雖然她並非財團只是小企業，但志同道合的年輕企業好友不少，乃發起大家共同募資購買隔離衣，除了捐贈台中榮總首批的千件隔離衣，後續還會募集約五千件隔離衣，陸續轉贈給偏鄉醫療院所及救護車等單位，盼能為守在第一線的醫護人員加油，也期望藉此拋磚引玉，號召更多的愛心人士一起投入，做醫護人員最堅強的肩膀。