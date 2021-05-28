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莫德納疫苗抵台！眾疑惑「可與AZ混打嗎？」　醫師解答了

▲許多人相當關心莫德納疫苗和AZ疫苗混打是可行的嗎？前台大感染科醫師林氏璧指出，先打AZ再打莫德納是可行的。為圖AZ疫苗，示意圖（圖／NOWnews資料照片）
▲許多人相當關心莫德納疫苗和AZ疫苗混打是可行的嗎？前台大感染科醫師林氏璧指出，先打AZ再打莫德納是可行的。為圖AZ疫苗，示意圖（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-28 15:20:38｜2021-05-28 15:31:33

新冠肺炎疫情嚴峻，昨（27）晚指揮中心指揮官陳時中緊急召開記者會，宣布首批莫德納疫苗共15萬劑將在今抵台，稍早行政院長蘇貞昌在臉書PO文出影片，證實該批疫苗已經上飛機，從盧森堡出發，預計下午抵達國門。對此，許多人也相當關心莫德納疫苗和AZ疫苗混打是可行的嗎？前台大感染科醫師林氏璧指出，先打AZ再打莫德納是可行的。

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林氏璧在臉書粉絲團《日本自助旅遊中毒者》提到，莫德納15萬劑新冠疫苗來了，民眾也相當關心，莫德納和AZ疫苗混打是可行的嗎？他認為混打的話，先打AZ，再打莫德納是可行的。而西班牙AZ混BNT（輝瑞）臨床試驗的抗體生成令人滿意。

▲亞東醫院自AZ疫苗開打後，除踴躍地鼓勵同仁接種外，更開放65歲以上長者與鄰近地區的基層醫護人員施打。（圖／記者陳志仁攝）
▲許多人相當關心莫德納疫苗和AZ疫苗混打是可行的嗎？前台大感染科醫師林氏璧指出，先打AZ再打莫德納是可行的。（示意圖／記者陳志仁攝）
不過，林氏璧也指出，英國混打資訊還沒出現，且下個月出來也是AZ混BNT的資料，混莫德納的結果還要等，現階段資料還不足以做此推薦。但是「第一線那五六萬人高風險醫護，已經打了AZ第一劑的，應該考慮一下混打。風險最高的人值得更高的保護力。且英國後續資訊AZ第二劑還是可能TTS，只是機率降為百萬分之一。」

最後林氏璧也笑稱「我們不是英國，應該會比較保守吧。指揮中心現階段不可能同意混打的，所以我只是講爽的啦....」（編輯：賴詠璿）

▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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