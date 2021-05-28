中市府紓困十方　議員批複製貼上去年成效不佳

針對台中市政府推出的「紓困十方」，民進黨市議員江肇國今(28)指出，今年紓困十方與去年紓困九箭重複性高，且涵蓋範圍小，未考慮受薪階層的影響，不足以因應今年本土疫情的大爆發。他表示，紓困十方中包含攤商規費折扣、成立單一窗口、市府場館緩繳、青創貸款延長等高達七項皆與去年紓困九箭重複，這樣複製貼上的紓困方案難以因應疫情的衝擊。
記者柳榮俊/台中報導
2021-05-28 15:20:26
江肇國表示，今年疫情相較去年嚴峻許多，本土案例爆發所影響的行業別也相較去年更加廣泛，卻不見市府在紓困十方中有增加這些行業別，這樣涵蓋範圍小且缺乏新作為的紓困方案，無法成為眾多公司商號的紓困及時雨，市府應該要更加仔細檢視疫情對各行各業的影響，擴大紓困的範圍。
江肇國更指出，因應中央停課不停學政策，許多家長請防疫假在家中陪伴年幼孩童，在無法領到原有薪資的情況下，卻還要負擔原有的家計費用，市府應該要針對這些受薪階層研擬相關的補助。
江肇國說，去年紓困九箭成效不佳，2020年1月至4月有高達4600家公司商號申請停業，是前(2019)年的三倍，而市府今年推出與去年內容一致的紓困十方，緩衝成效令人擔憂，呼籲市府應該考量今年疫情加劇，研擬更全面、力道更強的大作為紓困，否則此次疫情風暴恐怕會拖累整體台中的經濟。