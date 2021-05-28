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劉若英曬「菜」照　五月天阿信狠吐槽：難以置信

▲劉若英（左）在IG上傳買菜的生活照，被五月天阿信吐槽「難以置信」。（圖／Hit Fm聯播網提供）
▲劉若英（左）在IG上傳買菜的生活照，被五月天阿信吐槽「難以置信」。（圖／Hit Fm聯播網提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2021-05-28 16:10:53

Hit Fm聯播網期間限定節目《與劉若英相愛的人啊》本周日（30日）邀請五月天阿信來助陣。節目是在日前預錄，播出的時間正好聽眾都在家中抗疫，劉若英（奶茶）說：「因為疫情，很多朋友無法上班上課，家長也很辛苦，需要全天候照顧小孩，希望這個節目能帶給收音機前的朋友一段開心時光。」 

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節目一開場阿信就先質問奶茶：「為什麼一開始只約瑪莎，不讓我來？我差點被奶茶退通告！」奶茶說，其實一直很不好意思找阿信，「因為別人說，『有借有還再借不難』，但是偏偏阿信經常幫我，我卻很少有機會回饋。」但是考慮到電台節目，還是要和熟一點的人才有話題聊，還是麻煩阿信出馬。

▲五月天阿信（圖／翻攝五月天阿信臉書）
▲五月天阿信擔任劉若英的節目嘉賓。（圖／翻攝五月天阿信臉書）
在社群媒體平台很活躍的阿信，本來很開心奶茶努力發文，但他透露，奶茶有篇PO文「菜」到令人難以置信，聊到後來才知道，劉若英PO了在傳統市場的買菜照，讓IG推手阿信深深感覺奶茶的IG路線獨特。奶茶說：「我也想試試網美人生，只要跟家人出遊，就會捕捉美好的瞬間，也曾試著自拍，但在那邊搔首弄姿拍了半天，根本沒有半張照片可以用！」

▲劉若英在IG曬出買菜的照片，讓阿信直喊「難以置信」。（圖／翻攝劉若英IG）
▲劉若英在IG曬出買菜的照片，讓阿信直喊「難以置信」。（圖／翻攝劉若英IG）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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