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紓困4.0「懶人包」！家庭防疫補貼、各種補助對象一次看

▲因應新冠肺炎衝擊經濟，行政院力推紓困4.0方案，盼協助民眾度過難關。（圖/NOWnews資料照片）
▲因應新冠肺炎衝擊經濟，行政院力推紓困4.0方案，盼協助民眾度過難關。（圖/NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-05-28 17:19:23｜2021-05-28 17:33:42

全台新冠疫情持續延燒，由於全國近日三級防疫警戒，嚴重衝擊民生經濟，不少人因此被迫停班，更有不少相關行業倒閉或者員工被資遣。為此，行政院長蘇貞昌推動「紓困4.0」方案，將針對四大面向進行補助，若立法院於5月31日順利三讀通過，政院會立即提出紓困4.0預算案，預計6月3日可通過特別預算，最快4日民眾即可收到第一波紓困資金。而《NOWnews今日新聞》也整理目前中央公佈的紓困4.0方案細項，以及一些縣市已經發布的補助資訊，帶民眾一次看懂自己是不是在補助範圍內。

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▲國發會主委龔明鑫在27日的行政院會後記者會中宣布紓困4.0細項。（圖／行政院提供）
▲國發會主委龔明鑫日前在行政院會後記者會中宣布紓困4.0細項。（圖／行政院提供）
紓困4.0的補助對象有哪些？

一、個人補助：原則上比照上一次發放一次性的補貼，發放的基準將會微調。

A、中低收入戶每個月會加碼1500元，3個月4500元。

B、完全沒有保險、相關急難紓困的，是1萬到3萬的額度。

C、無一定雇主的自營工作者，每個月發給1萬元的補助金，3個月總共3萬。

D、農民、漁民1萬元補助，甲級漁工有參與工會，1個月1萬，總共3萬元。

E、導遊、領隊、國旅領團人員、計程車與遊覽車司機也有3萬元的補助。

F、家中有國小以下孩童、國高中特教學生的家庭，預計以每位孩童1萬元進行一次性定額現金補貼。

▲因應疫情，政院提出紓困措施。（圖／行政院提供）
▲因應疫情，政院提出紓困措施。（圖／行政院提供）
二、企業補助

在產業方面，原訂的標準為「營收受到衝擊50%以上，補助薪資4成，上限為2萬元」，目前預計將從寬認定，原則上按員工人數補貼薪資每月2萬元，但細部的資訊仍待定，針對的產業包含服務業、觀光業、教育業等。

三、紓困貸款

去年就有的紓困貸款這次依然有，央行原匡列3000億元貸款額度，將增加1000億元，總額4000億；名額從去年的50萬人，現在再加碼50萬人，估計約有近百萬人受惠，就算上一次已經貸款過，此次仍可再次申請貸款。

四、稅賦減免

由於全國三級防疫警戒在五月中實施之後，不少營業性與客人頻繁接觸的場所都必須關閉，國發會主委龔明鑫說，許多小規模營業商家已經暫停營業，原本屬「認定課徵」的部分將不予徵收；此外，針對受疫情影響的產業，享有延緩繳納、分期繳納，讓企業能保留現金流，度過疫情難關。

▲行政院會後記者會公布紓困4.0的3大原則。（圖／行政院提供）
▲行政院會後記者會公布紓困4.0的3大原則。（圖／行政院提供）
除了中央紓困之外，個別縣市還有什麼補助方案？

台北市

1、延稅：營業減少達15%者，最長可延稅12個月或分36期。

2、降稅：房屋稅、牌照稅、娛樂稅停業免徵、娛樂稅徵收率減半延長。

3、減租：市有不動產減租50%。

4、免租：配合北市府公告關閉或停業之場所、溫泉業者等。

5、延租：營業額衰退達15%者，最長可延後繳納12個月。

6、優息：可申請自110年5月1日至7月31日質借利息50%。

7、補貼：防疫旅館、專責防疫旅館、市民急難救助公車紓困、藝文專案補助。

8、企業融資：15億元額度，利息補貼1.25%，還款展延六個月。

9、勞工紓困：失業給付線上申辦、安心即時上工、失業勞工子女就學費用補助、充電再出發訓練計畫。

▲因應疫情，北市府推出九大短期紓困措施。（圖／北市府提供）
▲因應疫情，北市府推出九大短期紓困措施。（圖／北市府提供）
基隆市

1、中小企業紓困單一窗口

2、提供1億元中小企業防疫喘息貸款

3、提供100萬青創融資及5年利息補貼

4、青創貸款利息補貼延長12月

5、安心即時上工補助

6、勞工充電再出發訓練津貼

7、失業勞工子女就學補助

8、防疫旅宿員工薪資及市民入住補助

9、市有房地出租店舖租金減免

10、公有零售市場攤位使用費減免

11、促參場館土地租金及權利金減免

12、稅捐緩繳及減免

▲基隆市規劃紓困相關措施。（圖/基隆市政府提供）
▲基隆市規劃紓困相關措施。（圖/基隆市政府提供）
新北市

1、勞工救助方面，將提供失業生活扶助金約1萬元，也會根據不動產及攤位租金、權利減徵、勞資爭議等訴訟進行補貼，此次一律採線上申請或郵寄來避免群聚。

2、家庭總收入平均分配全家人口，每人每月在當地區公告的最低生活費1.5倍以下者符合低收入戶標準，新北市這波紓困方案則放寬至2.5倍，詳細情況待公告。

桃園市

1、單一紓困窗口協助貸款申請（0800505158）

2、市有場館規費及權利金減免

3、勞工失業及其子女就學補助

4、安心即時上工計畫

5、旅宿業觀光遊樂業協助周轉

6、肺炎疫情稅捐紓困減稅措施

7、公有市場使用費減收

8、青創貸款還款展延

9、農漁業行銷度難關

10、串接中央紓困補助方案

▲桃園市推出「紓困10帖」，總計40項方案，延續去年的紓困對策，包括貸款還款展延、公有場館規費減免或減租，並結合公部門協助百業度過難關。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市推出「紓困10帖」，總計40項方案，延續去年的紓困對策，包括貸款還款展延、公有場館規費減免或減租，並結合公部門協助百業度過難關。（圖／桃園市政府提供）
台中市

1、夜市集停業免收

2、市場夜市6至9月規費減半

3、成立資金紓困單一窗口

4、溫泉使用費分期

5、市府場館規費減緩繳

6、勞工失業生活及其子女就學補助

7、青創貸款利息補貼延一年

8、安心即時上工

9、稅捐緩繳減免

10、演藝紓困補助

▲台中市政府推出10大紓困措施。（圖/台中市政府提供）
▲台中市政府推出10大紓困措施。（圖/台中市政府提供）
嘉義市

1、檢疫及隔離者最高可領1萬5000元補償。

2、青創貸款利息補貼延長1年，透過安心及時上工提供就業機會，充電再出發計畫職訓補助。

3、稅捐緩繳主動減徵，疫情期間受影響店家，可以減免娛樂稅、房屋稅、牌照稅等，有繳稅的困難也可申請分期或延期繳納。

4、委外場館關閉期間租金或權利金減免，公有零售市場攤位使用費及清潔費可減收，市有非公用土地租金及使用補償金可減收，委外營運和標租停車場租金或權利金減收。

5、輔導藝文演藝團體申請文化部紓困補助。

▲嘉義市紓困方案列表。（圖／嘉義市政府提供）
▲嘉義市紓困方案列表。（圖／嘉義市政府提供）
台南市

1、安心就業計畫

2、安心上工計畫

3、充電再出發訓練

4、紓困振興貸款

5、紓困專案辦公室（06-2954293）

6、青創貸款利息補貼

▲台南市政府推出紓困方案。（圖/台南市政府提供）
▲台南市政府推出紓困方案。（圖/台南市政府提供）
高雄市

1、設置紓困專線（07-8220300）

2、齊心防疫2.0專案貸款

3、青創貸款還款展延及利息補貼

4、市有產業園區規費減半租金緩繳

5、市有地租金減免

6、公有市場攤商規費減半

7、安心就業計畫

8、線上職訓津貼補助

9、勞工失業生活及其子女就學補助

10、稅捐緩減繳（免）

11、市府場館規費減緩繳

12、農漁業多元行銷及補助

▲為減緩疫情衝擊，高市府推齊心挺你紓困方案。（圖／高市府提供）
▲為減緩疫情衝擊，高市府推齊心挺你紓困方案。（圖／高市府提供）
彰化縣

1、幸福圓夢貸款一年免息

2、社福救助單一窗口1957

3、安心就業及訓練補助

4、稅捐減免緩繳

5、藝文紓困補助

6、建築在建工程施工期限展延

7、縣府委外場館規費減緩繳

8、公有零售市場6至9月攤位租金減半

▲彰化縣政府推出紓困方案。（圖/彰化縣政府提供）
▲彰化縣政府推出紓困方案。（圖/彰化縣政府提供）
金門縣

1、津貼發放：（中）低收入戶每人發6000元、安心即時上工計畫。

2、稅捐減免（減免或延繳）：包含地方稅（娛樂稅、房屋稅）、現有不動產租金、委託經營權利金、縣府規費。

3、經濟協助：建照及雜照工期自動延展1年、補助產業專案行銷及強化電商銷售、補助商圈業者購置餐具，清洗殺菌乾燥等設備。

4、產業紓困：串接中央紓困、貸款加碼利息補貼、推動線上職訓津貼。（編輯：張嘉哲）

▲金門縣政府推出的紓困方案。（圖/金門縣政府提供）
▲金門縣政府推出的紓困方案。（圖/金門縣政府提供）
※以上各項措施以各縣市及中央官方最新公布為準。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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