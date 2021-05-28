紓困4.0「懶人包」！家庭防疫補貼、各種補助對象一次看

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▲國發會主委龔明鑫日前在行政院會後記者會中宣布紓困4.0細項。（圖／行政院提供）

× ▲國發會主委龔明鑫日前在行政院會後記者會中宣布紓困4.0細項。（圖／行政院提供）

紓困4.0的補助對象有哪些？

一、個人補助：原則上比照上一次發放一次性的補貼，發放的基準將會微調。

▲因應疫情，政院提出紓困措施。（圖／行政院提供）

× ▲因應疫情，政院提出紓困措施。（圖／行政院提供）

二、企業補助

三、紓困貸款

四、稅賦減免

▲行政院會後記者會公布紓困4.0的3大原則。（圖／行政院提供）

× ▲行政院會後記者會公布紓困4.0的3大原則。（圖／行政院提供）

除了中央紓困之外，個別縣市還有什麼補助方案？

台北市

▲因應疫情，北市府推出九大短期紓困措施。（圖／北市府提供）

× ▲因應疫情，北市府推出九大短期紓困措施。（圖／北市府提供）

基隆市

▲基隆市規劃紓困相關措施。（圖/基隆市政府提供）

× ▲基隆市規劃紓困相關措施。（圖/基隆市政府提供）

新北市

桃園市

▲桃園市推出「紓困10帖」，總計40項方案，延續去年的紓困對策，包括貸款還款展延、公有場館規費減免或減租，並結合公部門協助百業度過難關。（圖／桃園市政府提供）

× ▲桃園市推出「紓困10帖」，總計40項方案，延續去年的紓困對策，包括貸款還款展延、公有場館規費減免或減租，並結合公部門協助百業度過難關。（圖／桃園市政府提供）

台中市

▲台中市政府推出10大紓困措施。（圖/台中市政府提供）

× ▲台中市政府推出10大紓困措施。（圖/台中市政府提供）

嘉義市

▲嘉義市紓困方案列表。（圖／嘉義市政府提供）

× ▲嘉義市紓困方案列表。（圖／嘉義市政府提供）

台南市

▲台南市政府推出紓困方案。（圖/台南市政府提供）

× ▲台南市政府推出紓困方案。（圖/台南市政府提供）

高雄市

▲為減緩疫情衝擊，高市府推齊心挺你紓困方案。（圖／高市府提供）

× ▲為減緩疫情衝擊，高市府推齊心挺你紓困方案。（圖／高市府提供）

彰化縣

▲彰化縣政府推出紓困方案。（圖/彰化縣政府提供）

× ▲彰化縣政府推出紓困方案。（圖/彰化縣政府提供）

金門縣

▲金門縣政府推出的紓困方案。（圖/金門縣政府提供）