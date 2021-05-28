紓困4.0「懶人包」！家庭防疫補貼、各種補助對象一次看

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紓困4.0的補助對象有哪些？
一、個人補助：原則上比照上一次發放一次性的補貼，發放的基準將會微調。
A、中低收入戶每個月會加碼1500元，3個月4500元。
B、完全沒有保險、相關急難紓困的，是1萬到3萬的額度。
C、無一定雇主的自營工作者，每個月發給1萬元的補助金，3個月總共3萬。
D、農民、漁民1萬元補助，甲級漁工有參與工會，1個月1萬，總共3萬元。
E、導遊、領隊、國旅領團人員、計程車與遊覽車司機也有3萬元的補助。
F、家中有國小以下孩童、國高中特教學生的家庭，預計以每位孩童1萬元進行一次性定額現金補貼。
二、企業補助
在產業方面，原訂的標準為「營收受到衝擊50%以上，補助薪資4成，上限為2萬元」，目前預計將從寬認定，原則上按員工人數補貼薪資每月2萬元，但細部的資訊仍待定，針對的產業包含服務業、觀光業、教育業等。
三、紓困貸款
去年就有的紓困貸款這次依然有，央行原匡列3000億元貸款額度，將增加1000億元，總額4000億；名額從去年的50萬人，現在再加碼50萬人，估計約有近百萬人受惠，就算上一次已經貸款過，此次仍可再次申請貸款。
四、稅賦減免
由於全國三級防疫警戒在五月中實施之後，不少營業性與客人頻繁接觸的場所都必須關閉，國發會主委龔明鑫說，許多小規模營業商家已經暫停營業，原本屬「認定課徵」的部分將不予徵收；此外，針對受疫情影響的產業，享有延緩繳納、分期繳納，讓企業能保留現金流，度過疫情難關。
除了中央紓困之外，個別縣市還有什麼補助方案？
台北市
1、延稅：營業減少達15%者，最長可延稅12個月或分36期。
2、降稅：房屋稅、牌照稅、娛樂稅停業免徵、娛樂稅徵收率減半延長。
3、減租：市有不動產減租50%。
4、免租：配合北市府公告關閉或停業之場所、溫泉業者等。
5、延租：營業額衰退達15%者，最長可延後繳納12個月。
6、優息：可申請自110年5月1日至7月31日質借利息50%。
7、補貼：防疫旅館、專責防疫旅館、市民急難救助公車紓困、藝文專案補助。
8、企業融資：15億元額度，利息補貼1.25%，還款展延六個月。
9、勞工紓困：失業給付線上申辦、安心即時上工、失業勞工子女就學費用補助、充電再出發訓練計畫。
基隆市
1、中小企業紓困單一窗口
2、提供1億元中小企業防疫喘息貸款
3、提供100萬青創融資及5年利息補貼
4、青創貸款利息補貼延長12月
5、安心即時上工補助
6、勞工充電再出發訓練津貼
7、失業勞工子女就學補助
8、防疫旅宿員工薪資及市民入住補助
9、市有房地出租店舖租金減免
10、公有零售市場攤位使用費減免
11、促參場館土地租金及權利金減免
12、稅捐緩繳及減免
新北市
1、勞工救助方面，將提供失業生活扶助金約1萬元，也會根據不動產及攤位租金、權利減徵、勞資爭議等訴訟進行補貼，此次一律採線上申請或郵寄來避免群聚。
2、家庭總收入平均分配全家人口，每人每月在當地區公告的最低生活費1.5倍以下者符合低收入戶標準，新北市這波紓困方案則放寬至2.5倍，詳細情況待公告。
桃園市
1、單一紓困窗口協助貸款申請（0800505158）
2、市有場館規費及權利金減免
3、勞工失業及其子女就學補助
4、安心即時上工計畫
5、旅宿業觀光遊樂業協助周轉
6、肺炎疫情稅捐紓困減稅措施
7、公有市場使用費減收
8、青創貸款還款展延
9、農漁業行銷度難關
10、串接中央紓困補助方案
台中市
1、夜市集停業免收
2、市場夜市6至9月規費減半
3、成立資金紓困單一窗口
4、溫泉使用費分期
5、市府場館規費減緩繳
6、勞工失業生活及其子女就學補助
7、青創貸款利息補貼延一年
8、安心即時上工
9、稅捐緩繳減免
10、演藝紓困補助
嘉義市
1、檢疫及隔離者最高可領1萬5000元補償。
2、青創貸款利息補貼延長1年，透過安心及時上工提供就業機會，充電再出發計畫職訓補助。
3、稅捐緩繳主動減徵，疫情期間受影響店家，可以減免娛樂稅、房屋稅、牌照稅等，有繳稅的困難也可申請分期或延期繳納。
4、委外場館關閉期間租金或權利金減免，公有零售市場攤位使用費及清潔費可減收，市有非公用土地租金及使用補償金可減收，委外營運和標租停車場租金或權利金減收。
5、輔導藝文演藝團體申請文化部紓困補助。
台南市
1、安心就業計畫
2、安心上工計畫
3、充電再出發訓練
4、紓困振興貸款
5、紓困專案辦公室（06-2954293）
6、青創貸款利息補貼
高雄市
1、設置紓困專線（07-8220300）
2、齊心防疫2.0專案貸款
3、青創貸款還款展延及利息補貼
4、市有產業園區規費減半租金緩繳
5、市有地租金減免
6、公有市場攤商規費減半
7、安心就業計畫
8、線上職訓津貼補助
9、勞工失業生活及其子女就學補助
10、稅捐緩減繳（免）
11、市府場館規費減緩繳
12、農漁業多元行銷及補助
彰化縣
1、幸福圓夢貸款一年免息
2、社福救助單一窗口1957
3、安心就業及訓練補助
4、稅捐減免緩繳
5、藝文紓困補助
6、建築在建工程施工期限展延
7、縣府委外場館規費減緩繳
8、公有零售市場6至9月攤位租金減半
金門縣
1、津貼發放：（中）低收入戶每人發6000元、安心即時上工計畫。
2、稅捐減免（減免或延繳）：包含地方稅（娛樂稅、房屋稅）、現有不動產租金、委託經營權利金、縣府規費。
3、經濟協助：建照及雜照工期自動延展1年、補助產業專案行銷及強化電商銷售、補助商圈業者購置餐具，清洗殺菌乾燥等設備。
4、產業紓困：串接中央紓困、貸款加碼利息補貼、推動線上職訓津貼。（編輯：張嘉哲）
※以上各項措施以各縣市及中央官方最新公布為準。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。