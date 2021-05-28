中市安心午餐券無法電子化　教師協尋唐鳳幫忙

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近日，暑假前發放的餐券送達各校負責這項業務的午餐秘書，由校內老師擔任的秘書們卻發現製作品質低落，有塗改痕跡，質疑怎麼過得了驗收？備用空白餐券上銀漆貼補，若真的需要註記使用，該寫在哪裡？
據教師提供之照片，餐券外觀疑似因為印製錯誤，以銀漆貼補，再重新標碼。但類似刮刮樂材質的塗料，容易損毀、甚至有剛收到就已經損毀的。市府並不是第一次印製，這樣的成品如何給孩童？大人拿都有可能損毀，更何況是小朋友？「市府光一個安心餐券都沒辦法電子化，還用這樣落後的方式在處理，現在印刷出了包又要我們幫忙」教師忍不住抗議。
時代力量台中黨部表示，市府不斷強調e化、長者有老人卡、市民也有虛擬市民卡e指通、甚至發給每位學生悠遊卡。既然卡是現成的，為何不直接結合功能？特別在疫情拉警報的時期，因為餐券發放，全市2萬2000名學生及老師的家庭因此影響，製造更多人群接觸。教師們疑惑餐券電子化技術上有什麼困難？好想找唐鳳。
對此，台中市政府教育局表示，日前已徵詢悠遊卡公司並邀集5大立約超商開會進行研商，因現階段安心午餐券需綁定使用對象、日期、時間、每日兌領金額及品項等多種項目，系統設定較具難度且須支付龐大規劃經費，且各家超市門市結帳系統設定也不盡相同，恐降低學生餐食兌換方便性，經評估不符合效益。考量電子化為時代趨勢，市府將持續評估研議周全方案，讓午餐券使用更有效率。
另外，餐券印製品質部分，教育局說，此次餐券所印日期有誤，雖廠商發現當下已緊急處理，但仍無法完全改善問題，考量重新印製將不及於暑假前發放至各校有需求學生，教育局已請承辦學校依所定契約對廠商進行減價收受，並依約扣款，學生仍可照常使用安心餐券，權益不受影響。