雙北搶先「四級警戒」演練　陳時中：大家兵推下棋非壞事

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針對地方超前部署兵推演練四級警戒，指揮官陳時中表示：「大家做兵推、下下棋，是可以」。陳時中提到，地方做了量能分配考慮，心中有一個譜也不是壞事情，但他又補述，現在雙北最重要的事，一個是張教授提醒，篩檢量能要夠，第二個是確診者家裡的接觸者是否移出時間能更快，這兩件事是當務之急。
另外，陳時中也提到，相關三級警戒措施，還是要看疫情的發展，跟控制的情況，目前還沒辦法看出真正傾向趨勢，指揮中心會先初步討論，大約下週一、二，再跟外界做整體報告。
指揮中心統計，累計455,198例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含397,534例排除)，其中7,315例確診，分別為1,126例境外移入，6,136例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另18例(案530、1589、1676、1591、1886、2067、2068、2528、2530、2599、3459、3921、3975、3989、3990、3991、4059、4726)移除為空號。確診個案中78例死亡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。