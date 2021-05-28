防疫大作戰！交通部視察安平及布袋商港防疫清消

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交通部航政司副司長韓振華表示，為阻絕跨境傳染，港區仍應持續加強各場站人員出入頻繁處所各項防疫措施，並定期辦理清潔消毒，不放過任何防疫細節。
韓振華指出，各單位應嚴加要求港口從業人員應全時戴口罩，避免人員近距離接觸，建立自主健康防護觀念，雖然安平商港、布袋商港因疫情影響旅運服務作業暫停至6月14日，但場站環境安全攸關旅客及工作人員健康，因此仍應定時辦理旅運中心及相關設施清消作業，持續強化港埠各項防疫措施，維護邊境防疫作為，做好港口設施清消作業，共同守護國人健康。
台灣港務公司業務副總經理鍾英鳳說，有鑑於COVID-19疫情全國進入三級警戒，台灣港務公司所轄各國際(內)商港配合全面啟動防疫清消大作戰，並於港區各管制站、旅運中心及辦公場所等實施實聯制簡訊登錄機制，要求進入港區作業、洽公所有人員必須掃描QRCode，以落實港區實聯制。
鍾英鳳強調，為強化港口防疫效能，確實有效達到邊境管制效果，該公司已獲交通部通知，各港區自即日起全面同步加強管制站、旅運中心、辦公場所、出租廠區、相關港口設施及周遭環境清消作業，並要求所屬同仁注意個人辦公場所環境清潔消毒及加強衛生管理日常工作，以落實港埠邊境防疫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。