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加中警LINE好友　防疫期間好幫手

▲加中警LINE好友，防疫期間好幫手(圖/記者鄧力軍攝)
▲加中警LINE好友，防疫期間好幫手(圖/記者鄧力軍攝)

記者鄧力軍/台中報導

2021-05-28 16:05:05

「嚴重特殊傳染性肺炎」（COVID-19）疫情持續嚴峻，臺中市政府警察局為降低民眾至現場辦理警察刑事紀錄證明書(俗稱良民證)之群聚風險，即日起透過LINE官方帳號「@TCPB」，輸入關鍵字「良民證」，即可線上申辦良民證，不僅方便快捷又避免不必要的染疫風險。

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最近員警染疫事件頻傳，臺中市政府警察局早已領先其他警察機關，於去年(109年)5月就推出了手機「LINEBOT打卡」功能，揮別以往使用指型機排隊的簽到退方式，改為透過藍芽傳輸，於特定區域範圍內用自己的手機就能發送上下班訊號，大幅降低在高峰時間上下班人潮的群聚風險。

不只防疫發揮功效，「@TCPB」本身就具有多項貼近民眾需求的功能，生活上遇到疑難雜症可以透過「附近警察局查詢」結合地圖資訊導航最近的警察局，疑似詐騙的ID也可快速的查詢比對；遇見三寶不僅可以先「查贓車」還可以立刻用LINE連結到「交通違規檢舉」或是「意見信箱」，只要加入一個好友，就可以集所有需要警察的功能於一身。

除此之外，如果突然聽到防空警報音響大作，好友還可以帶你去避難，去年11月推出的「防空避難設施」功能，公告臺中市公有、供公眾使用等1,053處建築物附建防空避難設施地點，如同口罩地圖一樣，不僅直接顯示使用者所在位置周邊5處可供避難地點及容納人數，還能以Google地圖導航規劃路線迅速前往避難處所實施避難。

 

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