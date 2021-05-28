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維護醫療量能　屏東4000劑新冠肺炎疫苗醫護優先施打

▲屏東縣獲中央撥配4000劑新冠肺炎疫苗，28日起為第一線醫護人員施打。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.28）
▲屏東縣獲中央撥配4000劑新冠肺炎疫苗，28日起為第一線醫護人員施打。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.28）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-28 16:08:58

屏東縣獲中央撥配4000劑新冠肺炎疫苗，28日起為第一線醫護人員施打；屏東縣長潘孟安表示，疫情延燒，站在第一線篩檢、診療的醫護人員風險最大，為保持醫事人力，維護醫療照護量能，以醫護人員為優先施打對象。同時，縣府也完成調查第二類防疫人員：消防、海巡、警察等施打意願，待中央再撥配疫苗，將儘速於33鄉鎮衛生所接種。

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▲縣長潘孟安表示，疫情延燒，站在第一線篩檢、診療的醫護人員風險最大，為保持醫事人力，維護醫療照護量能，以醫護人員為優先施打對象。（圖／屏東縣政府提供,
▲縣長潘孟安表示，疫情延燒，站在第一線篩檢、診療的醫護人員風險最大，為保持醫事人力，維護醫療照護量能，以醫護人員為優先施打對象。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.28）
屏東縣政府衛生局表示，4000劑疫苗將依14家責任醫院提報需求撥配3200劑，包含屏基、部屏、枋醫、寶建、恆基、東港安泰、高榮分院、恆旅、潮州安泰、輔英、大新、國仁、國軍分院及南門醫院等。其餘800劑則由屏東33鄉鎮衛生所提供轄區第一線醫事人員700劑，及支援社區篩檢站人員近100劑接種服務，預計下週三前全部施打完畢。

潘孟安指出，中央流行疫情指揮中心最了解全國疫情及醫療量能的分佈狀況，縣府尊重中央的調度，然屏東現階段分配到的疫苗不足以支應縣內需求，將繼續向中央爭取，以維護第一線防疫人員健康，守住疫情防線。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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