COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

北市公布9大紓困措施　柯文哲：暫定3個月

▲北市府公布失業勞工紓困方案。(圖／北市府提供)
▲北市府公布失業勞工紓困方案。(圖／北市府提供)

記者呂炯昌／台北報導

2021-05-28 16:24:42｜2021-05-28 16:31:21

新冠肺炎本土確診疫情持續蔓延，中央流行疫情指揮中心宣布三級警戒延長至6月14日，對許多行業造成衝擊。北市府今(28)日公布9大紓困措施，台北市長柯文哲宣布紓困比照去年暫定3個月，且有可能再延長。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北市府表示，柯文哲今日主持北市嚴重特殊傳染性肺炎疫情指揮中心會議，考量自第三級防疫警戒開始，疫情持續延燒，各行各業均受衝擊，為助市民安心抗疫共渡難關，並助企業持續營運與勞工穩定就業，市長拍板先推出北市九大短期紓困措施：「延稅、降稅、減租、免租、延租、優息、補貼、企業融資、勞工紓困」，追溯自本(110)年5月1日起至7月31日止，實施3個月，未來將視疫情狀況滾動檢討。

北市府表示，本措施針對商家部分，可申請房屋稅延繳或分期繳，停業或禁止內用房屋稅率降為2%，承租市有不動產作營業用租金減半與停業期間免繳租，另提供15億融資額度供中小企業及青創貸款並補貼利息；針對勞工部分，推出安心即時上工及安心就業等紓困措施，協助勞工穩定就業；市民則可申請急難救助及承租市有不動產作住宅使用者可減租20%。本次各項紓困措施申請方式以市府主動、E化便民為原則。

北市府表示，希望透過九大紓困措施，減輕疫情對企業與市民負擔。未來將視疫情情形滾動檢討相關措施，協助市民安心抗疫，共渡難關。為利市民瞭解各項紓困措施內容，北市府財政局業建置「嚴重特殊傳染性肺炎紓困措施主題專區」，提供查詢相關懶人包、紓困措施、聯絡窗口，並快速連結市府防疫專區及稅捐等資訊（網址：https://dof.gov.taipei/Content_List.aspx?n=CAA42F153058DBAF）。

▲因應疫情，北市府推出九大短期紓困措施。（圖／北市府提供）
▲因應疫情，北市府推出九大短期紓困措施。（圖／北市府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠疫苗告急！若有中國疫苗你敢打嗎？

敢打
不敢打
42.19%57.81%
2021-05-28-2021-05-31

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
70.07%29.93%
2021-05-27-2021-05-30
6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

6月必看黑馬韓劇你最期待哪一部？

繼續作答
疫情嚴峻下，你最愛囤貨/外送哪個藝人副業食品？

疫情嚴峻下，你最愛囤貨/外送哪個藝人副業食品？

繼續作答
即時
推薦閱讀