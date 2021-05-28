北市公布9大紓困措施　柯文哲：暫定3個月

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北市府表示，本措施針對商家部分，可申請房屋稅延繳或分期繳，停業或禁止內用房屋稅率降為2%，承租市有不動產作營業用租金減半與停業期間免繳租，另提供15億融資額度供中小企業及青創貸款並補貼利息；針對勞工部分，推出安心即時上工及安心就業等紓困措施，協助勞工穩定就業；市民則可申請急難救助及承租市有不動產作住宅使用者可減租20%。本次各項紓困措施申請方式以市府主動、E化便民為原則。
北市府表示，希望透過九大紓困措施，減輕疫情對企業與市民負擔。未來將視疫情情形滾動檢討相關措施，協助市民安心抗疫，共渡難關。為利市民瞭解各項紓困措施內容，北市府財政局業建置「嚴重特殊傳染性肺炎紓困措施主題專區」，提供查詢相關懶人包、紓困措施、聯絡窗口，並快速連結市府防疫專區及稅捐等資訊（網址：https://dof.gov.taipei/Content_List.aspx?n=CAA42F153058DBAF）。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。