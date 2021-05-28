直擊新冠救護最前線！《火神》陳庭妮、溫昇豪曝危險現場
消防職人劇《火神的眼淚》「同安小隊」3位演員溫昇豪、陳庭妮與胡釋安同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒主持的公視《36題愛上你》。陳庭妮、溫昇豪分享拍攝遇到COVID-19嚴重災情的過程，讓炎亞綸直呼：「好危險喔！」Sandy聽了也心疼地說：「我覺得那個每一秒，都是噴淚的緊張感耶！」
記者朱曼寧/綜合報導
2021-05-28 22:00:00｜2021-05-28 22:39:20
炎亞綸為體驗演員們的感受，跟著胡釋安背起裝滿液壓空氣的沉重氣瓶，只見胡釋安專業地指導他說：「你就是像這樣揹書包一樣揹上」，而陳庭妮一旁還自爆說：「我第一次揹還敲到頭，超痛！」沒想到炎亞綸興致滿滿地想負重跟胡釋安尬伏地挺身，結果10下做完，炎的臉直接脹紅，起身來大吐一口氣，把一旁《火神》海報拿起來怒吼說：「這個戲怎麼沒找我？我要生氣了」，惹現場大笑。《火神》演員們體能、技能都做足功課上陣，炎亞綸直喊說：「這真的很重耶！現在才知道當主持人真的很舒服。」
溫昇豪則分享拍攝時包含體能、山訓、火搶13項等消防員訓練菜單，他表示訓練過程台北市消防局的教官都在現場「沒得商量，全都要做」，炎亞綸看了讚嘆說：「這些光用唸的，唐老師都喘了。」
模特兒出身的陳庭妮難得著消防員制服拍戲，炎亞綸問她第一次當消防員的感覺是什麼？陳庭妮二話不說就一個字「帥！帥爆了」，也認為穿上那件制服後，整個很有使命感，她形容那種神氣的感覺「一穿上去，就覺得我不一樣了！」；Sandy一旁答腔說：「我穿上去就是…矮，會很像消防栓吧！」引來現場一陣大笑。
此外，劇組為求真，跟消防分隊借景，但去年拍攝期正值特殊肺炎疫情甫發，陳庭妮提及當時深刻體驗到救護第一線的緊張感，她表示：「有次拍攝，那時剛好COVID-19開始變得比較嚴重，就突然他們（消防員）喊說『救護、救護』，所有的學長們就開始穿全副武裝包起來」。溫昇豪進一步補充說：「他們穿防護衣，要去載疑似病例，回來的時候全身還要消毒；然後我們都撤到旁邊去。」讓炎亞綸直呼：「好危險喔！」Sandy聽了也心疼地說：「我覺得那個每一秒，都是噴淚的緊張感耶！」
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