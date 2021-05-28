醫院作戰的不只醫護！醫曝「無名英雄」：沒日沒夜地趕工

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急診醫師田知學今日以「無名英雄中的無名英雄」在臉書發文表示，每一家醫院的「工務部」近期都在努力加班趕工，田知學醫師強調「醫院不只醫護！感控、放射師、檢驗科、藥局、櫃檯、清潔、警衛、資訊、行政單位、總務、資材.....全部都不分彼此，共同作戰！」
而工務室更是要因應各單位需求，在最短時間做出改變，或是蓋出組合屋、篩檢亭、帳篷...很多很多緊急防疫相關設備與設施。田知學醫師最後不禁感謝直呼，「沒日沒夜地趕工著！辛苦了！」網友也紛紛留言回覆說，「辛苦了！感恩」、「謝謝你們無私的奉獻，感恩」、「真的！還有很多幕後的抗疫英雄，謝謝您們要保重自己」、「醫院工務組超神，除了平常維修外，常常還要配合醫院各種政策，自製各種神奇道具」。
而今日在記者會上，有媒體提問是否會考慮蓋方艙醫院？對此，陳時中回應說沒有建立大規模方艙醫院的打算，但有考慮建置在急診室外的緊急安置處，在醫院方便的地方，可以有一個地方來做確診病人的緊急安置，未來考慮讓各個重症醫院以這方向來做準備。（編輯：倪浩軒）
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