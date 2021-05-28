COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

醫院作戰的不只醫護！醫曝「無名英雄」：沒日沒夜地趕工

▲急診醫師田知學分享抗疫「無名英雄」，底下網友全部留言高呼辛苦了。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲急診醫師田知學分享抗疫「無名英雄」，底下網友全部留言高呼辛苦了。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-28 16:28:32

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增297例COVID-19本土個案；另有校正回歸本土個案258例，而確診個案中新增19例死亡。本土疫情延燒未見趨緩，指揮官陳時中坦言情況不是太好，擔心社區仍有感染者未被發現。醫療現場在抗疫前線頂住壓力，對此，急診醫師田知學也透露醫院「無名英雄中的無名英雄」，直呼他們沒日沒夜在趕工，讓網友全都感動，大讚「真的辛苦了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5988例。（圖／NOWnews資料照）
▲新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5988例。（圖／NOWnews資料照）
急診醫師田知學今日以「無名英雄中的無名英雄」在臉書發文表示，每一家醫院的「工務部」近期都在努力加班趕工，田知學醫師強調「醫院不只醫護！感控、放射師、檢驗科、藥局、櫃檯、清潔、警衛、資訊、行政單位、總務、資材.....全部都不分彼此，共同作戰！」

而工務室更是要因應各單位需求，在最短時間做出改變，或是蓋出組合屋、篩檢亭、帳篷...很多很多緊急防疫相關設備與設施。田知學醫師最後不禁感謝直呼，「沒日沒夜地趕工著！辛苦了！」網友也紛紛留言回覆說，「辛苦了！感恩」、「謝謝你們無私的奉獻，感恩」、「真的！還有很多幕後的抗疫英雄，謝謝您們要保重自己」、「醫院工務組超神，除了平常維修外，常常還要配合醫院各種政策，自製各種神奇道具」。

而今日在記者會上，有媒體提問是否會考慮蓋方艙醫院？對此，陳時中回應說沒有建立大規模方艙醫院的打算，但有考慮建置在急診室外的緊急安置處，在醫院方便的地方，可以有一個地方來做確診病人的緊急安置，未來考慮讓各個重症醫院以這方向來做準備。（編輯：倪浩軒）

▲2021年5月1日至5月28日國內本土新冠肺炎累計5988例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews資料照）
▲2021年5月1日至5月28日國內本土新冠肺炎累計5988例確診，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews資料照）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠疫苗告急！若有中國疫苗你敢打嗎？

敢打
不敢打
42.19%57.81%
2021-05-28-2021-05-31

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
70.07%29.93%
2021-05-27-2021-05-30
電影院關門躲疫情！哪一部是你最怕看不到的電影？

電影院關門躲疫情！哪一部是你最怕看不到的電影？

繼續作答
中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

中華棒協將組隊參加五搶一東京奧運資格賽，你（妳）贊成嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀