屏東縣28日公佈新增1例本土確診者足跡 又是親友群聚
屏東縣28日公佈新增1例本土確診者，案號「7324」繼太太案號「6361」染疫後也確診，使得親友群聚感染再添1例；縣長潘孟安表示，目前屏東縣有3557多人列自主健康管理，請暫時忍耐不要趴趴走，也請民眾配合防疫儘量宅在家，不要邀約朋友聚會，用手機視訊也是可以聯繫友誼，希望讓疫情不要再擴散。
記者黃正忠／屏東報導
2021-05-28 16:31:31
屏東縣截至28日累計本土病例27例，都是親友群聚感染，其中案「5463」有萬華活動史，並在當地接觸到確診個案「3258」，返屏後因家族群聚，已分別有多位親人染疫，縣內有「5465」、「6361」、「6552」、「7324」，另外，還有一名親人在台南市確診案號「5644」、一人在高雄市確診案號「6769」，整個家族至少已有7人染疫。目前「6361」家人全數被匡列檢疫及隔離。
案「7324」因太太「6361」確診後，被衛生局列為居家隔離對象並安排至醫院採檢，28日確診。經疫調足跡，包括其在高雄市服務單位、新園鄉日亨自助洗車店、潮州鎮永坤動物醫院等處均已完成消毒，衛生局匡列19人為接觸者，已安排採檢並居家隔離。
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