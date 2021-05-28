COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

防疫停課幼兒園收退月費　議員：重新研議辦法

▲中市議員陳淑華接到幼兒家長陳情指出，幼兒園依收退費辦法不退月費給家長，她呼籲，教育單位重新研議收退費辦法(圖／(圖／陳淑華提供2021.5.28)
▲中市議員陳淑華接到幼兒家長陳情指出，幼兒園依收退費辦法不退月費給家長，她呼籲，教育單位重新研議收退費辦法(圖／(圖／陳淑華提供2021.5.28)

記者柳榮俊/台中報導

2021-05-28 17:00:00

台灣疫情延燒，全國三級警戒，教育部兩度宣告全國各級學校、幼兒園停止到校至6月14日，將近一個月家長們必須在家照顧幼兒。台中市民進黨議員陳淑華接到幼兒家長陳情指出，家長受到防疫照顧假、停業、無薪假等等，收入鋭減，幼兒園又依收退費辦法不退月費給家長，家長難以負擔。對此，陳淑華呼籲，教育單位重新研議收退費辦法，由政府擬定的紓困方案補助幼兒園及教師薪資，把應該退費的退還家長，創造孩子、家長、幼教三贏的局面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳淑華表示，學校系統停課，家長們哀鴻遍野，尤其幼兒沒辦法送到幼兒園，家長無法營生、收入鋭減，但各幼兒園依台中市政府的收退費辦法卻沒有退月費。陳淑華表示，台中市教育局一直強調停課但是沒有停班，幼兒園還是有開，所以家長還是必須付費。

陳情的年輕媽媽說，她們在家照顧小孩，是被迫在家沒上班，是請自己的特休還是無薪假。向園方詢問，只能退餐費、交通費等，月費不退。她就質疑，為何園方沒有收小孩，卻要家長付費。許多幼兒園老師也放了無薪假，幼兒園反而收月費卻少付薪資。

陳淑華要求，建議由紓困方案納入幼兒園，並補助部分幼兒園教師薪資。現在各行各業都受到衝擊，所有內需產業大多受到影響，休防疫照顧假、無薪假、停業、收入鋭減的，需要取得一個平衡，否則家長一旦負擔不起，沒有能力送小孩到幼兒園。盧市府應思考如何營造好的幼托環境，建構家長與教育托育機構的信任，是政府的責任。

六月馬上就到了，恐怕屆時家長、幼兒園在收費標準上會發生衝突。陳淑華呼籲，市府教育局儘速重新研議相關收退費辦法，體恤家長的辛苦，共創家長、小孩、幼兒園共贏的局面。

台中市教育局表示，教育部已於5月27日與各縣市及幼教業界代表研商，目前決議為6月1日至14日停止到園期間，暫時不向家長收取費用，等復課後，幼兒園再向家長收取6月的代收代辦費，包含活動費、材料費、午餐費及點心費等；至於向家長收取的額度，則依據幼兒實際上課日期比例計算，市府將配合中央決議辦理，維護民眾權益。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

新冠疫苗告急！若有中國疫苗你敢打嗎？

敢打
不敢打
42.19%57.81%
2021-05-28-2021-05-31

雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

會，會造成疫情擴大
不會，不會造成疫情擴大
70.07%29.93%
2021-05-27-2021-05-30
電影院關門躲疫情！哪一部是你最怕看不到的電影？

電影院關門躲疫情！哪一部是你最怕看不到的電影？

繼續作答
演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

演唱會紛紛延期粉絲們還想用甚麼方式與藝人互動呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀