防疫停課幼兒園收退月費　議員：重新研議辦法

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陳情的年輕媽媽說，她們在家照顧小孩，是被迫在家沒上班，是請自己的特休還是無薪假。向園方詢問，只能退餐費、交通費等，月費不退。她就質疑，為何園方沒有收小孩，卻要家長付費。許多幼兒園老師也放了無薪假，幼兒園反而收月費卻少付薪資。
陳淑華要求，建議由紓困方案納入幼兒園，並補助部分幼兒園教師薪資。現在各行各業都受到衝擊，所有內需產業大多受到影響，休防疫照顧假、無薪假、停業、收入鋭減的，需要取得一個平衡，否則家長一旦負擔不起，沒有能力送小孩到幼兒園。盧市府應思考如何營造好的幼托環境，建構家長與教育托育機構的信任，是政府的責任。
六月馬上就到了，恐怕屆時家長、幼兒園在收費標準上會發生衝突。陳淑華呼籲，市府教育局儘速重新研議相關收退費辦法，體恤家長的辛苦，共創家長、小孩、幼兒園共贏的局面。
台中市教育局表示，教育部已於5月27日與各縣市及幼教業界代表研商，目前決議為6月1日至14日停止到園期間，暫時不向家長收取費用，等復課後，幼兒園再向家長收取6月的代收代辦費，包含活動費、材料費、午餐費及點心費等；至於向家長收取的額度，則依據幼兒實際上課日期比例計算，市府將配合中央決議辦理，維護民眾權益。