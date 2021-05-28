三級延長！逾5成民眾擔心疫情失控 6成5會請防疫照顧假
全國三級警戒延長到6月14日，全台民眾自主封城，各產業哀鴻片野，本次《NOWnews今日新聞》在5月25日到27日，針對「全台第三級警戒延長到6/14號」做民調，結果顯示，超過5成民眾得知三級延長，感到疫情比自己想得嚴重，有超過6成5的民眾，面對家中有學童，願意請防疫照顧假。
記者孫唯容/綜合報導
2021-05-28 16:39:40
詢及「聽到三級延長，你第一個反應為何？」，有51.61％的民眾認為，疫情比自己想得還要嚴峻，怕會失控﹔有34.36%的民眾保持正面態度，覺得即便問題很多，但台灣還是能順利度過﹔有6.04％的民眾覺得「好慘！還要再照顧小孩2星期」，另外有5.1%的民眾感謝可以居家上班，不用到處趴趴走。
面對指揮中心每天公布「校正回歸」的個案，表示是調整確診時間必要的方式，有41.95％民眾覺得理所當然，本土病例多了，總該有相對應的調整，有36.17％的民眾感到不信，愈校愈多，感覺在調整確診曲線。另外，有17.85的民眾根本搞不懂指揮中心在做什麼。
三級延長，面對相關規定，民眾將如何應對？有89.27％的民眾認為，一定會嚴守規定，不管怎麼樣，保護自己也保護家人最重要﹔有9.79的民眾表示，會盡量遵守，但有時候會有不可抗力因素存在。有0.27％的民眾堅持做自己，表示不會遵守相關規定，想幹嘛就幹嘛。
最後，為防疫，教育部宣布各級學校全面停課，政府表示孩子停課、在家遠端學習，家長可以請防疫照顧假，但卻不支薪，面對這樣的政策，有過6成5的民眾認同，其中34.97%會選擇請假，沒錢就用自己特休，31.81％也會請假，認為沒錢也沒關係，小孩比較重要。選擇不請假的民眾，有20.87，認為薪水比較重要。
《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事民調，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有4,474人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。