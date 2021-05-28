台積電捐贈南台灣首座零接觸防疫採檢站 落腳台南

台積電慈善基金會今(28)日於南科捐贈設立首座零接觸防疫採檢站，台南市長黃偉哲暨奇美醫學中心院長邱仲慶、南科管理局局長蘇振綱共同見證啟用典禮。台南目前已成立32處篩檢站，包含14家醫院篩檢站及擴大增設的15處衛生所篩檢站、慈濟基金會捐贈篩檢組合屋2座與今日台積電捐贈零接觸防疫採檢站1座。





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黃偉哲表示感謝台積電捐給台南市政府零接觸的行動篩檢車，對於防疫人員來講是非常寶貴的武器，提供安全且舒適的篩檢環境，也是台積電在全國第一個建置完成的行動篩檢車輛，感謝台積電作為一個模範企業，也感謝奇美醫院醫護人員努力防疫成為許多醫護的楷模，並感謝南科管理局在最短時間內協助建置零接觸防疫採檢站。





▲（左一）南科管理局局長蘇振綱、（左二）奇美醫學中心院長邱仲慶、（右一）台積電人力資源處處長張進益，接受市長黃偉哲頒發感謝狀（圖／台南市政府提供）

台積電慈善基金會預計在全台捐贈設立8座零接觸防疫採檢站，此座「零接觸防疫採檢站」位於新市區西拉雅公園停車場，台積電捐助奇美醫學中心建置整座一體化進行PCR核酸快速篩檢及獨立可移動的空間，包含正負壓環境建置、冷氣舒適空間、高強度紫外線殺菌燈、高效率空氣微粒子過濾網(HEPA)、試劑自動轉液系統、生物隔離措施、快速RT-PCR檢測系統報告等設施的「零接觸防疫採檢站」。











奇美醫學中心表示，零接觸防疫採檢站有幾項特點，一、移動性高，採檢站可移動到所需的採檢位置。二、可依照需求擴充貨櫃數量。三、內部隔間設置使醫護人員和檢疫者零接觸降低感染風險。四、25分鐘內就可得到RT-PCR核酸檢測報告。五、內部正負壓管理，降低醫護人員和採檢者感染風險。六、減少醫療人力。七、空間舒適，可讓醫療人員在有冷氣舒適的空間進行採檢。

















奇美醫學中心院長邱仲慶表示，感謝台南市政府團隊的居中協調，促成三方合作，也謝謝南部科學園區管理局借用西拉雅公園停車場做為篩檢站的設置場所，舒適的環境可讓篩檢站工作同仁及受檢民眾可免於戶外的日曬風吹雨淋；更感謝台積電的捐贈，有效的減少醫護、醫檢人員及受檢民眾的感染風險外，也降低篩檢負擔及防疫人員壓力！











擴大篩檢站採預約制，民眾若欲前往篩檢前請先電預約，若是5月1日後具雙北旅遊史且出現疑似症狀，或者與公布個案足跡時間、日期、地點有所重疊，且未與公布個案保持安全距離或未戴口罩並在該地停留長達15分鐘以上之高風險族群，請至各篩檢站接受篩檢，篩檢站資訊可上衛生局網站查詢(https://health.tainan.gov.tw/list.asp?nsub=A7C2B1)。















