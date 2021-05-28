中央稱雙北病床夠　柯文哲飆罵：頭殼壞掉、怎麼可能！

中央流行疫情指揮中心今日公布各縣市醫療量能，其中北市專責病房共1159床、空床數有682床。對於中央的說法，台北市長柯文哲極為不滿，怒嗆中央「阿搭媽恐固力」（意為腦袋裝水泥、腦袋壞掉），根本沒有那麼多空床，他直言應去第一線的急診室門口、專責病房看看，「不要在辦公室裡看數字」。

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台北市政府今（28）日下午舉行疫情指揮記者會，媒體詢問北市還有600多個空床。

黃世傑喊話，雙北疫情嚴重，包括新北市病人都要南送，市長也呼籲台北市儘量收病人，但絕不是報表呈現600多空床，「怎麼可能！」而且不能僅看病床數，重點還要看加護病房、負壓隔離病床等；當前中央地方都辛苦，但數字的調查、呈現、解讀要很小心，希望中央能跟地方多溝通，或是到地方多來看看。





接著發言的柯文哲更是不客氣怒嗆中央，「不要坐在辦公室看數字」，稱北市有600多空床數是「

（腦袋壞掉，腦筋裝水泥的意思），「

就知道報表數字不可能，「