中央稱雙北病床夠 柯文哲飆罵：頭殼壞掉、怎麼可能！
中央流行疫情指揮中心今日公布各縣市醫療量能，其中北市專責病房共1159床、空床數有682床。對於中央的說法，台北市長柯文哲極為不滿，怒嗆中央「阿搭媽恐固力」（意為腦袋裝水泥、腦袋壞掉），根本沒有那麼多空床，他直言應去第一線的急診室門口、專責病房看看，「不要在辦公室裡看數字」。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-28 17:38:37｜2021-05-28 17:56:42
台北市政府今（28）日下午舉行疫情指揮記者會，媒體詢問北市還有600多個空床。北市衛生局長黃世傑說，問過同仁，至中午只剩20床病床，也快速用完，消防局同仁轉送病患很痛苦，到處找病床找不到。之前台大醫院也抱怨難再收治，只能先將2位病人收在兒童病房內，當然病人不會只送台大，北市8大醫學中心全力以赴，儘管北市有豐沛醫療料量能，但整體量能仍十分緊繃。
黃世傑喊話，雙北疫情嚴重，包括新北市病人都要南送，市長也呼籲台北市儘量收病人，但絕不是報表呈現600多空床，「怎麼可能！」而且不能僅看病床數，重點還要看加護病房、負壓隔離病床等；當前中央地方都辛苦，但數字的調查、呈現、解讀要很小心，希望中央能跟地方多溝通，或是到地方多來看看。接著發言的柯文哲更是不客氣怒嗆中央，「不要坐在辦公室看數字」，稱北市有600多空床數是「阿搭媽恐固力」（腦袋壞掉，腦筋裝水泥的意思），「怎麼可能！什麼幾百床空床？」
柯文哲說，到第一線去問就知道，到醫院急診處、專責病床門口站一下就知道現況，連台大醫院院長、第一線的醫護人員都出來講話，就知道報表數字不可能，「稍微有常識就知道不可能有幾百個空床，不曉得那個數字哪裡來的，實在是，哼！」
台北市政府於記者會後補充表示，今日中央流行疫情指揮中心於記者會上表示，北市現有專責病房仍有682空床。根據台北市衛生局向各醫院實際統計之資訊，本市至27日23點，專責病房總數為690床，空床數約為20。未來因一人一室開放為兩人一室，專責病房數將可逐漸擴增，預計至下周將增為900餘床，視醫療人力與設備量能調整。
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