打牌遭罰嗆「找議員」　陳其邁斥：找誰來都「沒得說」

高雄市今（28）日有一例COVID-19陽性個案，高雄市長陳其邁表示，這一起個案是昨日打牌牌間群聚案的新增個案，累計確診者已經達到13人，第一、二、三圈匡列人數，也高達了583人，對於有員警查獲民眾在住處打牌，竟還向員警嗆聲要「找議員來」，陳其邁也發重話，這種時期

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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄新增個

▲高雄鳳山牌間群聚確診者已經有13人之多。（圖／高雄市政府流行疫情指揮中心提供）

▲高雄鳳山牌間群聚，整起事件到目前為止，總共有13例確診個案，衛生局擴大匡列、擴大採檢的規模也來到了583人。（圖／高雄市政府流行疫情指揮中心提供）

昨日下午市長陳其邁才剛宣布「非同住者的室內非必要社交聚會一律禁止」，晚上苓雅分局就接獲檢舉有民眾在屋內群聚打麻將，員警到場在屋外就聽見麻將聲，經簡姓屋主同意後進屋稽查，發現屋內還有另3名牌友，警方表示要開罰後，簡姓屋主突然大聲表示：「我平常沒有在看電視不知道有這個規定啦！你們再這樣我就要找議員！」，但警方蒐證後仍依違反傳染病防治法第36條，可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，將此案移請主管機關衛生局裁罰。