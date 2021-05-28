打牌遭罰嗆「找議員」　陳其邁斥：找誰來都「沒得說」

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潘炤穎說，瑞竹牌間除爆發出案5888與昨天的案6553兩起家庭群聚，原本昨天匡列了8個接觸者，經和警方鍥而不捨的追訪，發現還有另9位牌友曾出入該牌間，經突破屋主的心防，取得了其他牌友的聯絡資料，其中還有一名是和案6553一起到瑞竹牌間的外縣市友人，昨天釐清身分後，第一時間就立刻通知新竹當地的衛生局進行管理，據悉該友人第一次的快篩為陰性，目前瑞竹牌間除了5名確診者，其他都是陰性，全部都在居家隔離當中，整起事件到目前為止，總共有13例確診個案，整個擴大匡列、擴大採檢的規模也來到了583人。
昨日下午市長陳其邁才剛宣布「非同住者的室內非必要社交聚會一律禁止」，晚上苓雅分局就接獲檢舉有民眾在屋內群聚打麻將，員警到場在屋外就聽見麻將聲，經簡姓屋主同意後進屋稽查，發現屋內還有另3名牌友，警方表示要開罰後，簡姓屋主突然大聲表示：「我平常沒有在看電視不知道有這個規定啦！你們再這樣我就要找議員！」，但警方蒐證後仍依違反傳染病防治法第36條，可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，將此案移請主管機關衛生局裁罰。
高雄市長陳其邁強調，現在的規定就是室內非必要的聚會「一律停止」，這個一律停止就是不論打麻將、撲克牌、橋牌、桌遊，甚至是喝酒，這段時間裡要拜託大家能夠「卡忍耐欸（台語）」，打麻將沒戴口罩罰3,000到15,000元罰款，若還有其他的人在旁邊「插花啊（台語）」的，就是60,000到300,000元罰鍰，這個是「沒得說」，你也不要想找人來說，假如又向警察嗆聲，那真的是很抱歉，一定嚴格執行法律。
陳其邁並說重話：「你不要找人來，因為妳找人來是害了他，這些社會成本、防疫的成本，都是損人不利己的事情，所以真的要拜託大家，能夠忍耐一點，不是我囉嗦、也不是我雜念（台語），防疫情間還是儘量在家，拜託大家不要大家來來去去，『懇求大家、拜託大家』，先忍耐一下，『留著青山在，不怕沒柴燒』」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。