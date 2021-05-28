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打牌遭罰嗆「找議員」　陳其邁斥：找誰來都「沒得說」

▲對於有民眾呼朋引伴打麻將還嗆說要「找議員」，陳其邁痛斥，這種時期這個是「沒得說」、「你也不要想找人來說」。（圖／高雄市政府提供）
▲對於有民眾呼朋引伴打麻將還嗆說要「找議員」，陳其邁痛斥，這種時期這個是「沒得說」、「你也不要想找人來說」。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-05-28 17:30:01

高雄市今（28）日有一例COVID-19陽性個案，高雄市長陳其邁表示，這一起個案是昨日打牌牌間群聚案的新增個案，累計確診者已經達到13人，第一、二、三圈匡列人數，也高達了583人，對於有員警查獲民眾在住處打牌，竟還向員警嗆聲要「找議員來」，陳其邁也發重話，這種時期這個是「沒得說」、「你也不要想找人來說」，損人又不利己

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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，高雄新增個案7010和昨天鳳山賭場群聚的12個案例有明確相關，案7010的活動史都是跟3個牌間中的立信街牌間有相關，立信街牌間規模沒有像爆發5例確診的瑞竹牌間大，但案7010CT值只有15左右，傳播能力相當高，立信牌間確診的除了昨日的案6773以及今天的案7010，其餘3位雖然檢驗陰性，慎重起見仍在隔離中。

▲高雄鳳山牌間群聚確診者已經有13人之多。（圖／高雄市政府流行疫情指揮中心提供）
▲高雄鳳山牌間群聚確診者已經有13人之多。（圖／高雄市政府流行疫情指揮中心提供）
潘炤穎說，瑞竹牌間除爆發出案5888與昨天的案6553兩起家庭群聚，原本昨天匡列了8個接觸者，經和警方鍥而不捨的追訪，發現還有另9位牌友曾出入該牌間，經突破屋主的心防，取得了其他牌友的聯絡資料，其中還有一名是和案6553一起到瑞竹牌間的外縣市友人，昨天釐清身分後，第一時間就立刻通知新竹當地的衛生局進行管理，據悉該友人第一次的快篩為陰性，目前瑞竹牌間除了5名確診者，其他都是陰性，全部都在居家隔離當中，整起事件到目前為止，總共有13例確診個案，整個擴大匡列、擴大採檢的規模也來到了583人。

▲高雄鳳山牌間群聚，整起事件到目前為止，總共有13例確診個案，衛生局擴大匡列、擴大採檢的規模也來到了583人。（圖／高雄市政府流行疫情指揮中心提供）
▲高雄鳳山牌間群聚，整起事件到目前為止，總共有13例確診個案，衛生局擴大匡列、擴大採檢的規模也來到了583人。（圖／高雄市政府流行疫情指揮中心提供）
昨日下午市長陳其邁才剛宣布「非同住者的室內非必要社交聚會一律禁止」，晚上苓雅分局就接獲檢舉有民眾在屋內群聚打麻將，員警到場在屋外就聽見麻將聲，經簡姓屋主同意後進屋稽查，發現屋內還有另3名牌友，警方表示要開罰後，簡姓屋主突然大聲表示：「我平常沒有在看電視不知道有這個規定啦！你們再這樣我就要找議員！」，但警方蒐證後仍依違反傳染病防治法第36條，可處3000元以上1萬5000元以下罰鍰，將此案移請主管機關衛生局裁罰。

▲市長陳其邁昨（27）日下午才剛宣布「非同住者的室內非必要社交聚會一律禁止」，晚上苓雅分局就接獲檢舉有民眾在屋內群聚打麻將。（圖／翻攝畫面）
▲市長陳其邁昨（27）日下午才剛宣布「非同住者的室內非必要社交聚會一律禁止」，晚上苓雅分局就接獲檢舉有民眾在屋內群聚打麻將。（圖／翻攝畫面）
高雄市長陳其邁強調，現在的規定就是室內非必要的聚會「一律停止」，這個一律停止就是不論打麻將、撲克牌、橋牌、桌遊，甚至是喝酒，這段時間裡要拜託大家能夠「卡忍耐欸（台語）」，打麻將沒戴口罩罰3,000到15,000元罰款，若還有其他的人在旁邊「插花啊（台語）」的，就是60,000到300,000元罰鍰，這個是「沒得說」，你也不要想找人來說，假如又向警察嗆聲，那真的是很抱歉，一定嚴格執行法律。

陳其邁並說重話：「你不要找人來，因為妳找人來是害了他，這些社會成本、防疫的成本，都是損人不利己的事情，所以真的要拜託大家，能夠忍耐一點，不是我囉嗦、也不是我雜念（台語），防疫情間還是儘量在家，拜託大家不要大家來來去去，『懇求大家、拜託大家』，先忍耐一下，『留著青山在，不怕沒柴燒』」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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