互助防疫加碼紓困　陳其邁：整合數位工具納入攤商及夜市

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針對行政院昨（27）日針對COVID-19疫情，宣布推出「紓困4.0」方案，其中將針對無一定雇主的勞工或自營工作者，包括小攤商在內，將發放每月1萬元的現金補助，為期3個月。但高雄市攤販協進會理事長蘇致榮今天也憂心政府美意恐無法落實，因請領補助的攤商必須具備稅籍登記，但在合法攤集場中，多數攤商並未進行稅籍登記；因此他呼籲政府必須將合法攤集場中的攤商全數列入紓困對象，如此可以讓政府將未登記稅籍的攤商集中管理，更讓政府的美意得以落實到有需要的群體上。
蘇致榮強調，「攤商」是在去年防疫補助中被遺落的一環，感謝行政院長蘇貞昌與團隊聽到了攤商的心聲，並在今年加以補助。
經發局長廖泰翔表示，高市府將配合行政院所公布的「紓困4.0」的補助3大原則，今天上午高市府就針對計程車與餐飲者推出「高雄好家載—防疫互助經濟」加碼紓困。未來也將陸續針對攤商及夜市等結合數位工具加入防疫互助平台範疇。
陳其邁也強調，紓困需從食、衣、住、行、育、樂各個層面著手，滿足民眾不同需求。不僅是受衝擊的餐飲業與計程車業，還有許多民生經濟要納入，要站在民眾的角度去思考。市府已同步整合市場攤商及夜市自治會，逐步推出一系列的防疫互助經濟，降低進入門檻，以數位工具兼顧防疫與經濟。