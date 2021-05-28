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李烈退位影一製作總經理　張承中上任「轉型全方位平台」

▲張承中擔任影一製作所總經理。（圖／記者陳明安攝，2020.11.30）
▲張承中擔任影一製作所總經理。（圖／記者陳明安攝，2020.11.30）

記者羅凌筠/台北報導

2021-05-28 18:00:08｜2021-05-28 18:09:31

李烈創辦14年的電影製作公司影一製作所，今（28）日宣布由董事會通過，即日起由張承中擔任總經理一職，李烈交棒總經理的位子之後擔任董事，隨著張承中上任，影一將轉型，朝全方位文創娛樂平台的方向邁進，包括：作品多樣化、藝人多元化、市場國際化，三箭齊發，帶領影一成為台灣影視的指標平台。

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▲李烈在台上感動到哽咽。（圖／NOWnews影像中心）
▲李烈改任影一製作所董事。（圖／NOWnews影像中心）
張承中2015年擔任張艾嘉電影《念念》的法律顧問，與電影圈結緣，原創知識產權、著作權都是他的強項，影一之前的營運主軸及資源集中在電影開發製作，在此具有優勢的基礎上，張承中未來將投入心力在協助影視人才、加強文創產業與資本市場之溝通、擴大影視項目與國際接軌、公司營運模式多元化等面向。

張承中接受《NOWnews今日新聞》訪問時提到，藝人多元化可能是最快看到成績的一環，影一旗下演員王淨、曾敬驊等表現穩定，加上影一10幾年來製作戲劇的經驗良好，先從戲劇讓大家看到成績，經紀業務會不會延伸到歌手、網紅、主持人的領域？張承中表示：「將來不排除 。」

▲以《返校》入圍台北電影獎最佳男主角的曾敬驊出席入圍酒會。（圖／記者葉政勳攝
▲▼曾敬驊（上）、王淨（下）影劇表現亮眼。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.07.10）
▲以《返校》入圍台北電影獎最佳女主角的王淨出席入圍酒會。。（圖／記者葉政勳攝
此外，影一未來在電影方面，將朝成本控管及主投、參投雙模式方向調整；國片宣傳發行、外片引進、宣發，也都是將來可發展的業務。電影之外，影集是重點發展方向。影一分別投資范少勳《比悲傷更悲傷的故事》與柯震東《乩身》等影集，其中《比悲傷更悲傷的故事》上個月售出給Netflix，對影一的獲利有一定的貢獻，而《乩身》未來賣出版權後，預期也會繳出亮麗的成績單。

至於影一為何人事地震？原因是影一過去電影一部一部地拍，幾乎1年把所有資源放在1部片，票房成功皆大歡喜，沒成功的話大小股東壓力就會很沉重，找來張承中接棒，就是要讓業務營收更多元，影集、電影除了主投也可以跟投，「雞蛋不要放在同個籃子，所謂轉型是這個意思」，李烈任職董事之後，可以更專心製作電影，影一還是可能投資，張承中說：「影一的決策烈姊也會參與，我的解讀是雙方以另外一種方式合作。」

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