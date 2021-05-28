屏縣加碼紓困　公有市場三個月免租金　居家隔離一日一千

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潘孟安感謝行政院長蘇貞昌與行政團隊體恤百工百業，快速敲定紓困4.0方案，加上屏東紓困加碼方案，盡快協助民眾度過疫情難關。屏東紓困方案詳情均公佈在縣府官網，可供民眾查詢。
屏東鄉鎮市公有市場租金全免3個月，包括屏東市北區市場、屏東市西區市場、屏東市東區市場、屏東市露店市場、屏東市中央市場(第一、二、三、四商場)、屏東市永大臨時攤販區、萬丹公有市場、萬巒公有市場、潮州第一市場、麟洛公有市場、內埔東勢市場、內埔公有市場、竹田公有市場、里港公有市場、南州公有市場、佳冬石光見市場、東港第一市場、東港第二市場、新園仙吉市場、新園烏龍市場、枋寮建興市場、枋寮北勢寮市場、枋寮東海市場、車城公有市場（重建中）、恆春公有市場、琉球公有市場等。
此外，屏東社區防疫升級，即日起外送員不進入社區大樓內，由管理員統一收取，或在一樓設置「外送/物流」集中收取處，以保障雙方的安全。屏東縣內流動商展夜市原暫停營業至5月28日，配合三級警戒延長至6月14日，請攤商配合，共體時艱。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。