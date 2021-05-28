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屏縣加碼紓困　公有市場三個月免租金　居家隔離一日一千

▲縣長潘孟安感謝行政院長蘇貞昌與行政團隊體恤百工百業，快速敲定紓困4．0方案。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.28）
▲縣長潘孟安感謝行政院長蘇貞昌與行政團隊體恤百工百業，快速敲定紓困4．0方案。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.28）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-28 20:22:40

因應疫情衝擊，行政院體恤百工百業快速敲定紓困4．0方案，屏東縣長潘孟安宣佈屏東紓困加碼，屏東鄉鎮市公有市場租金全免3個月，另外，居家隔離民眾補助每日1000元，最高1萬4000元；入住防疫旅館每日加碼補助500元，最高7000元，最高共補助2萬1000元；入住安心旅館補助每戶最高5000元；防疫旅館補助補貼清潔封房每房最高2500元，補助清潔人力每日1000元。

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▲屏東紓困加碼居家隔離民眾補助方案。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東紓困加碼居家隔離民眾補助方案。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.28）
潘孟安感謝行政院長蘇貞昌與行政團隊體恤百工百業，快速敲定紓困4.0方案，加上屏東紓困加碼方案，盡快協助民眾度過疫情難關。屏東紓困方案詳情均公佈在縣府官網，可供民眾查詢。

屏東鄉鎮市公有市場租金全免3個月，包括屏東市北區市場、屏東市西區市場、屏東市東區市場、屏東市露店市場、屏東市中央市場(第一、二、三、四商場)、屏東市永大臨時攤販區、萬丹公有市場、萬巒公有市場、潮州第一市場、麟洛公有市場、內埔東勢市場、內埔公有市場、竹田公有市場、里港公有市場、南州公有市場、佳冬石光見市場、東港第一市場、東港第二市場、新園仙吉市場、新園烏龍市場、枋寮建興市場、枋寮北勢寮市場、枋寮東海市場、車城公有市場（重建中）、恆春公有市場、琉球公有市場等。

▲屏東縣長潘孟安宣佈屏東紓困加碼，屏東鄉鎮市公有市場租金全免3個月。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東縣長潘孟安宣佈屏東紓困加碼，屏東鄉鎮市公有市場租金全免3個月。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.28）
此外，屏東社區防疫升級，即日起外送員不進入社區大樓內，由管理員統一收取，或在一樓設置「外送/物流」集中收取處，以保障雙方的安全。屏東縣內流動商展夜市原暫停營業至5月28日，配合三級警戒延長至6月14日，請攤商配合，共體時艱。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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