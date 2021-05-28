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新北淪疫情重災區　朱立倫嘆受「醫療破網」40年所害

▲ 新北淪疫情重災區，新北市前市長朱立倫嘆受「醫療破網」40年所害。（圖／新頭殼）
▲ 新北淪疫情重災區，新北市前市長朱立倫嘆受「醫療破網」40年所害。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-05-28 20:25:38

本土疫情持續延燒，新北市累計高達2887例確診。新北市前市長朱立倫今（28日）則抱屈稱，從過去是台北縣以來，新北市因錯誤的醫療區劃分，醫療資源整整被歧視了40幾年，再怎麼努力仍屬於醫療資源貧瘠區，「醫療破網」40年，應還新北市民一個公道。

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日前運抵台灣的新一批41萬劑AZ新冠肺炎疫苗，昨起首批分配，台北市2.2萬劑、新北市、1.8萬劑、 高雄市則有2.1萬劑，引發新北市長侯友宜與藍營反彈。

朱立倫也說， 全台人口最多400多萬的新北市，在衛福部醫事與防疫人員疫苗分配比例標準之下，屢屢在疫苗數量配給敬陪末座，揭露新北受限法規臨「醫療資源貧乏區」窘況，更顯示台灣整體資源配置極為不均。

朱立倫舉數據指出，醫事人員每萬人口，新北97.78位、台北222.02位、全國平均138.41位，其他有14縣市低於全國平均；另就病床數每萬人口，新北46.98床、台北95.96床、全國平均71.29床，其他有14縣市低於全國平均。

朱立倫表示，過去台北縣民看病須跨橋到台北市，欲新設立醫院及病床都卡在「台北醫療區」床位已滿限制，台北縣長期作為台北市的附屬城市，共同歸屬台北醫療區，醫療資源整整被歧視了40幾年，這項緊箍咒，使得新北就算有發展企圖，再怎麼努力仍屬於醫療資源貧瘠區，直到2011年9月，他擔任新北市長任內，中央同意重新劃分台北醫療區，才讓新北市能設新的醫院、增加新的病床。

朱立倫指出，這次疫情暴發後，雙北成為了重災區，醫療需求大增。台北市自顧不及，新北市被錯誤的醫療區劃分受害40年的後果就顯示出來了；離島縣市更是醫療沙漠，人均醫療資源、研究醫院比例、高齡人口比例未列入重要參數更新法規，這是全台灣共同必須面對的問題。

朱立倫呼籲，一個疫情就可以癱瘓一個社會體系的年代，我們需要一個更有未來性的醫療網絡規劃，每一個縣市都不能是破口，任何一個縣市產生破口，承擔的都是全國；而衛福部及指揮中心，這時一定要全力協助新北市，所有的醫療資源分配，包括疫苗數量及防疫資源能依據人口比例及受災程度分配給新北市，畢竟400多萬新北巿民已經受到過去40年的「醫療破網」之害，這時候應該還新北市民一個公道。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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